Un succès phénoménal: clôture de l’exposition «Bijoux berbères du Palais royal» à Doha

Initiée par le roi Mohammed VI, l’exposition «Bijoux berbères du Palais royal» au Musée d’art islamique de Doha, qui donnait à voir cette collection d’exception pour la première fois hors du Maroc, s’inscrit dans le cadre des célébrations de l’année culturelle Qatar-Maroc 2024. Elle reflète la profondeur des liens historiques et fraternels entre les deux nations et leurs dirigeants respectifs, le Souverain et le Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, indique un communiqué de Qatar-Morocco 2024.

Organisée par la Fondation nationale des musées du Royaume du Maroc, en collaboration avec le Musée d’art islamique de Doha, et soutenue par l’ambassade du Maroc à Doha, cette exposition a été ouverte au public du 20 février au 20 mai 2024. Elle a offert une perspective unique sur la culture marocaine à travers une impressionnante collection de bijoux en argent. Ces bijoux, issus de la collection permanente des Oudayas du Maroc et appartenant au Musée national de la parure de Rabat, rendent hommage aux artisans et aux femmes qui ont préservé ces traditions ancestrales, souligne la même source.

Les Marocains résidant au Qatar, les Qataris et les touristes de passage ont exprimé leur admiration en découvrant cette collection exposée pour la première fois hors du Maroc. Afin de pérenniser ce moment historique, un film d’une rare beauté a été réalisé pour célébrer la magnificence de ces 200 bijoux d’exception et les partager avec un public mondial.

L’initiative «Years of culture», visant à renforcer les relations entre les nations et leurs peuples, a choisi le Maroc comme partenaire du Qatar pour l’année 2024. Cette année sera marquée par de grandes expositions artistiques et des événements culturels dans les deux pays. Le Royaume prévoit de mettre à l’honneur son savoir-faire, sa culture, son architecture, sa gastronomie et ses arts à travers une série d’actions tout au long de l’année.

