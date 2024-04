Vif succès de la collection royale de bijoux berbères exposée à Doha

L’art et la culture du Maroc à l’honneur au prestigieux Musée d’art islamique de Doha.

L’art et la culture du Maroc sont à l’honneur au Qatar au prestigieux Musée d’art islamique de Doha. Cette collection de bijoux berbères du Palais royal exposée jusqu’au 20 mai s’inscrit dans le cadre de l’Année culturelle Qatar-Maroc 2024.

Une manifestation qui témoigne de la profondeur des liens forts et historiques entre les deux peuples frères et les deux chefs d’État, le roi Mohammed VI et cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani.

L’événement connait un véritable succès auprès des Qataris et une grande affluence de la part des Marocains établis au Qatar. Organisée par la Fondation nationale des musées du Royaume du Maroc et le Musée d’art islamique de Doha, avec le soutien de l’ambassade du Maroc à Doha, l’exposition est coordonnée par Adel El Fakir, directeur général de l’Office national marocain du tourisme et commissaire général de l’Année culturelle Qatar-Maroc 2024.

«Le Royaume du Maroc sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, est honoré de pouvoir mettre en avant à Doha la collection de bijoux berbères du Palais royal. Cette collection qui fait la fierté des Marocains établis au Qatar est composée de 200 pièces d’importance historique et culturelle et représente les diverses régions et groupes ethniques du Maroc, des montagnes de l’Atlas aux provinces du Sud», souligne-t-il .

Outre leur fascination pour la grande collection de bijoux berbères, les Qataris, les Marocains et les visiteurs du monde peuvent vivre une véritable immersion culturelle et artistique grâce à un programme riche qui met en exergue la musique traditionnelle marocaine et l’art du tatouage au henné, en plus de l’exposition d’un tableau à l’huile de l’artiste marocain Othman Belkadi, inspiré de la beauté des bijoux berbères traditionnels.

Cette exposition inaugure le riche programme de l’Année culturelle Qatar-Maroc 2024.