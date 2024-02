Année culturelle Qatar-Maroc 2024: une collection de bijoux berbères du Palais royal exposée au Musée d’art islamique de Doha

C’est pour la première fois que cette collection quitte le Maroc pour une exposition en dehors du territoire national, en consécration des valeurs de fraternité, d’amitié et d’échange culturel entre les deux pays, a indiqué Mehdi Qotbi, président de la Fondation nationale des musées (FNM), dans une déclaration à la presse, en marge de l’inauguration de l’exposition des bijoux berbères du Palais royal, marquant le coup d’envoi de l’année culturelle Qatar-Maroc 2024.

Cette collection de bijoux d’une grande valeur culturelle et esthétique témoigne du talent et du savoir-faire des maîtres artisans marocains, a-t-il déclaré, notant que cette exposition met en valeur la richesse de l’identité marocaine aux multiples affluents.

Inauguration, en présence de la princesse Cheikha Al Mayassa Bint Hamad Bin Khalifa Al-Thani, de l'exposition de bijoux amazighs de la collection du Palais royal, au Musée d'art islamique de Doha, au Qatar.

L’année culturelle Qatar-Maroc 2024 a été ouverte, ce mardi 20 février, avec une exposition spéciale de bijoux berbères du Palais Royal au Musée d’art islamique de Doha, en reconnaissance des liens exceptionnels qui unissent les deux pays, les deux peuples frères et les deux chefs d’État, le roi Mohammed VI et Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, émir de l’État du Qatar. La collection, composée de 200 pièces d’importance historique et culturelle, représente les diverses régions et groupes ethniques du Maroc, des montagnes de l’Atlas aux provinces du Sud.