Le Musée national de la photographie fête les JO de Paris 2024 à sa manière

Le défenseur de l’équipe de football du Maroc Achraf Hakimi (à droite) est félicité par sa mère à côté du milieu de terrain Abdelhamid Sabiri (à gauche), à la fin du match contre la Belgique, pendant la Coupe du monde au Qatar, en 2022. AFP or licensors

À partir du 11 juillet, et à 15 jours des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, le Musée national de la photographie de Rabat accueillera l’exposition «Art et sport» conçue par l’Institut français spécialement pour le Maroc.

Réalisée par l’agence Le Sport en Images, et puisant dans les archives photographiques de l’Agence France-Presse (AFP) et du journal de sports L’Équipe, cette exposition inédite investira le beau site du fort Rottembourg. Situé en front de mer à mi-chemin entre le phare de Rabat et l’ancien hôpital militaire, le Fort Rottembourg, Fort Hervé ou encore Borj El Kebir, est une fortification érigée à la fin du XIXème siècle sur la corniche de Rabat afin d’abriter deux canons de 30 tonnes provenant d’Hambourg, offerts par l’Allemagne au Maroc.

S’inscrivant dans la dynamique des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 qui se veulent populaires, responsables, solidaires, et pour la première fois, paritaires, l’exposition «Art et sport» explore les liens profonds qui unissent le sport et l’art.

La française Marie-Amélie Le Fur concourt au saut en longueur lors des Jeux Paralympiques de Tokyo, en 2021. L'EQUIPE

Le public pourra dès lors découvrir plus d’une cinquantaine de photographies, signées Frank Seguin et Augusto Bizzi du journal L’Équipe, Christophe Strache, Jeff Haynes, Christophe Simon et Fadel Senna de l’AFP.

Parmi ces clichés on retrouve des photographies exceptionnelles de Nawal El Moutawakel et son célèbre parcours de championne aux Jeux olympiques de Los Angeles en 1984, du joueur de handball Nikola Karabatic lorsqu’il se qualifie avec l’équipe de France à la finale de handball jouée contre le Danemark à Tokyo en 2021, en passant par la performance inoubliable de l’équipe de football du Maroc lors de la Coupe du monde au Qatar en 2022.

Tous ces moments mémorables mettent en lumière l’art et le sport, deux domaines distincts, qui se rejoignent finalement, et où des athlètes de haut niveau deviennent de vrais artistes; une belle opportunité pour le public de redécouvrir le sport et l’intensité des Jeux olympiques sous un nouveau jour.