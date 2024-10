Exposition. «Génération objectif»: à l’espace d’art Actua, cinq photographes et zéro cliché

L’exposition photo «Génération objectif: Loin des clichés», qui prend place jusqu’au 15 décembre à l’espace d’art Actua, au siège casablancais d’Attijariwafa bank, rassemble cinq photographes dont les œuvres portent un regard singulier sur la société marocaine contemporaine.

Elle ouvre la programmation de l’année 2025, qui se veut axée sur la jeune scène artistique marocaine, souligne Ghita Triki, responsable du pôle art et culture de la Fondation Attijariwafa bank, dans une déclaration pour Le360. Entre photographie documentaire et conceptuelle, l’exposition réunit le travail de cinq artistes qui reflètent la diversité de la culture marocaine, parmi lesquels: Yassine Alaoui Ismaïli (alias Yoriyas), Ismaïl Zaidi (alias L4artiste), Fatima-Zohra Serri, Hakim Benchekroun et Imane Djamil.

L’exposition, dont la scénographie est pensée comme un «voyage multi-univers», met en scène des stéréotypes, des clichés et des situations illustrant le vécu des Marocains, dépendamment de leurs parcours de vie.

Tout au long de l’exposition, une expérience dynamique est proposée, conjuguée à un dispositif d’animation incluant des visites guidées animées par une médiatrice et des masterclasses en collaboration avec les artistes exposants. Objectif? Rendre l’art de la photographie accessible à tous et présenter son évolution à travers des pratiques variées et des expériences de vie différentes.

L’exposition «Génération objectif: Loin des clichés» est ouverte au public du lundi au vendredi, de 9H30 à 18H30, et le samedi de 9H30 à 13H30.