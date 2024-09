Exposition photo: Brahim Benkirane et Alexandre Chaplier explorent les routes oubliées du Maroc

À l’occasion de la réouverture de la galerie de l’Institut français de Rabat, le lieu abritera du 27 septembre au 26 octobre 2024 une exposition photographique inédite. «Ralentir/Kheffef/Slow up» du tandem Brahim Benkirane et Alexandre Chaplier est une invitation à prendre le temps de sortir des autoroutes conventionnelles et à explorer les routes oubliées du Maroc.

Lors d’un périple qui les a menés de Tanger à Agadir, et de Safi à Oujda, les deux photographes tournent au ralenti, savourent chaque instant, embrassent la beauté des rencontres fortuites et des paysages qui défilent dans le rétroviseur des anciennes routes. Celles que Brahim Benkirane parcourait durant son enfance, à l’arrière de la voiture de ses parents, durant le Maroc des années 70. C’est donc pour lui un grand retour dans le passé, une plongée dans ces rêveries d’enfant regardant le bitume et le paysage défiler sans cesse. Des rêves d’infini qu’il partage dans ses clichés pris en route. Des images de mouvement, de traversée, de défilement.

Alexandre Chaplier parcourt quant à lui le Maroc depuis plus d’une douzaine d’années, mais il voulait aller plus loin que «l’autoroute-boulot-dodo». Sa curiosité et son envie de retrouver des moments de vie lente le poussent alors vers les routes nationales de l’époque, où l’on prenait le temps des pauses et de se rendre disponible aux rencontres fortuites que l’on peut y faire. Sans s’imposer, il réussit à entrer dans l’intimité des personnes croisées et à retranscrire ces moments précieux et étonnants, dans ses images qui nous mènent hors des sentiers battus.

Alexandre et Brahim font la route ensemble. Alexandre conduit, doucement, mettant ainsi l’équipage dans le ressenti de la lenteur du rythme de ces routes, et permettant à Brahim de vivre ses rêveries photographiques. Tous les deux sont dans l’observation et s’offrent la possibilité de s’arrêter au fil de leurs envies, sans rien prévoir à l’avance. «Nous avons quitté les autoroutes du Maroc et nous sommes allés sur les routes nationales par lesquelles on ne passe plus. Et là, le long de ces espaces oubliés, nous avons découvert un autre rythme de vie. Nous y avons porté nos deux regards photographiques qui se complètent et se répondent, entre défilement de la route et suspension du temps» déclarent nos deux photographes.

À l’origine, une rencontre

Alexandre Chaplier et Brahim Benkirane se sont rencontrés dans un festival de photographie en 2016. Quelques années plus tard, ils conçoivent l’idée de travailler en équipe sur un projet et se lancent sur les routes en février 2020, juste avant la crise du Covid. Deux ans plus tard, ils reprennent leur projet qui s’étalera sur trois années pleines pour donner vie à «Ralentir/Kheffef /Slow up».

Comme la qualifient les organisateurs de l’édition 2024 des rencontres photographiques de Boulogne Billancourt, «cette série photographique est une ode à la lenteur, à la rêverie, et à la profonde humanité qui se révèle lorsque nous prenons le temps de regarder au-delà de l’horizon». Ce voyage photographique est un véritable plaidoyer en faveur de l’acceptation du temps qui passe.

Cette série photographique fera l’objet d’un beau-livre, coédité par les éditions Hemeria (France) et les éditions Malika (Maroc), et dont la parution est prévue en 2025.