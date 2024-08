Exposition. Avec «Jeux de rôles», la photographie féminine est mise à l’honneur à Tanger

Sous la houlette de Robert Flynn Johnson, commissaire émérite de la Fondation Achenbach pour les arts graphiques, l’exposition «Jeux de rôles», qui se tient à la fondation pour la photographie de Tanger jusqu’en 2025 met en lumière sept figures féminines iconiques de la photographie contemporaine. Parmi elles, Cindy Sherman, Francesca Woodman, Amina Benbouchta et Fatima Mazmouz se distinguent par leur capacité à transcender les frontières traditionnelles de l’autoportrait.

Chacune de ces artistes utilise son corps et son visage comme terrain d’exploration, créant des images qui défient les conventions et questionnent les rôles sociaux assignés aux femmes. À travers des techniques variées et une profonde introspection, elles construisent des narrations visuelles complexes et émotionnelles, invitant le spectateur à réfléchir sur la nature changeante de l’identité féminine dans notre société contemporaine.

Autoportrait Safaa Mazirh. (Fondation pour la photographie de Tanger)

L’exposition ne se contente pas de présenter des œuvres d’art remarquables, mais elle offre également un espace de réflexion sur l’évolution des représentations de soi, à travers l’histoire de la photographie. Des photographies emblématiques de la Comtesse de Castiglione du XIXème siècle aux œuvres provocantes de Safaa Mazirh et Fatima Zohra Serri, chaque image est une invitation à explorer la complexité et la beauté de l’autoportrait contemporain.

L’exposition «Jeux de rôles» est ouverte du mercredi au dimanche, de 10h30 à 18h00. Les visiteurs marocains et résidents peuvent accéder à cette immersion artistique en plein cœur de Tanger au tarif de 50 dirhams, et les visiteurs étrangers au prix de 100 dirhams. Les enfants de moins de 12 ans et les étudiants bénéficient d’une entrée gratuite sur présentation de leur carte d’étudiant.

«Jeux de rôles» à la Fondation pour la photographie à Tanger promet une exploration profonde et enrichissante de l’autoportrait féminin à travers la lentille puissante de la photographie contemporaine. Que vous soyez un passionné d’art chevronné ou simplement en quête d’inspiration, cette exposition offre une expérience artistique incontournable dans le paysage culturel dynamique de Tanger.