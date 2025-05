Les huit temps forts qui ont marqué la cérémonie d’ouverture du Festival de Cannes 2025

Le réalisateur, acteur et scénariste Quentin Tarantino a ouvert à sa manière la 78ème édition du Festival de Cannes en concluant son discours par un désormais légendaire Drop the Mic.

Robert de Niro, acteur de légende mais aussi réalisateur et producteur américain, a reçu des mains de Leonardo Di Caprio, son partenaire de jeu dans Killers of the Flower Moon, une Palme d’or d’honneur pour l’ensemble de sa carrière.

En hommage à son ami, le réalisateur, acteur et scénariste David Lynch, décédé en janvier dernier, la chanteuse française Mylène Farmer lui a dédié sa nouvelle chanson Confession, interprétée sur scène le soir de la cérémonie d’ouverture du Festival.

Laurent Lafitte, maître de cérémonie, a rendu un hommage émouvant à l’actrice belge, Émilie Dequenne, décédée en mars dernier à l’âge de 43 ans des suites d’un cancer. C’est à celle qui a été révélée par les frères Dardenne dans le film Rosetta en 1999, qui lui a valu le prix d’interprétation féminine à Cannes pour ce premier rôle alors qu’elle était âgée de 18 ans, qu’a été dédiée cette 78ème cérémonie d’ouverture.

Juliette Binoche, présidente du jury, a rendu un hommage poignant à Fatima Hassouana, cinéaste palestinienne tuée le 16 avril par un bombardement israélien à Gaza, en citant l’une de ses oeuvres. Elle est l’héroïne du documentaire Put Your Soul on Your Hand and Walk, programmé au Festival de Cannes (programmation ACID).

L’un des temps forts du tapis rouge a coïncidé avec l‘arrivée d’Eva Longoria, vêtue d’une incroyable robe trompe-l’œil signée Tamara Ralph.

Membre du jury officiel, l’écrivaine marocaine Leila Slimani a fait une apparition remarquée et tout en élégance, vêtue d’une magnifique robe en soie laiteuse signée Maria Grazia Chiuri pour Dior.

Cette année, la direction du Festival de Cannes a interdit aux invitées le port de robes dénudées, transparentes ou trop volumineuses et de facto susceptibles de ralentir la montée des marches. Une directive de dernière minute qui a pris au dépourvu l’actrice et membre du jury Halle Berry, contrainte de changer de look à la dernière minute. Protocole oblige.