212Flow’Fest: un festival de rap voit le jour à Rabat

212Flow’Fest, c’est le nom du festival dédié au rap qui se tiendra les 15, 16 et 17 mai à la salle Renaissance à Rabat. Organisé en partenariat avec la Fondation Hiba, ce rendez-vous mettra en lumière les grandes figures de la scène rap nationale et les passionnés culture urbaine.

Une programmation artistique variée et de qualité attend le public, avec la présence d’artistes confirmés tels que L’Morphine, Mister You, Snor, Shobee et Dada, ainsi que de jeunes talents. Des DJ sets encadreront chaque soirée pour une ambiance musicale continue et festive et des expositions immersives ponctueront l’évènement.

Le rap, genre musical prédominant au Maroc, concentre plus de 60 % des écoutes, particulièrement chez les moins de 35 ans. Cette popularité a été soulignée par le classement de quatre artistes marocains parmi les dix plus écoutés du monde arabe sur Spotify en 2021, une tendance confirmée par la plateforme en 2024, plaçant le rap en tête des genres musicaux au Maroc.