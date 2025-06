Mawazine 2025: comment El Grande Toto a mis le feu à OLM Souissi

Il en rêvait, il l’a fait. El Grande Toto a offert, samedi 28 juin, un concert époustouflant sur la scène OLM Souissi de Rabat, en apothéose de la 20ème édition du festival Mawazine.

Il y a quelque temps, le rappeur avait affirmé qu’il n’accepterait de se produire au festival que sur la grande scène internationale, refusant d’être programmé à Salé, scène réservée principalement aux artistes marocains. Objectif atteint cette année: Rabat lui appartenait, et il l’a littéralement enflammé.

Connu pour sa plume tranchante et sa capacité à mêler darija, français et anglais dans un flow fluide et engagé, El Grande Toto a électrisé une foule venue en masse, confirmant son statut de figure incontournable du rap marocain.

Ovations, cris d’enthousiasme, mains levées: le public, toutes générations confondues, vibrait à l’unisson. De «Salade Coco» à «Para Mi» en passant par «Pablo», le rappeur casablancais a enchaîné ses plus grands succès avec une aisance déconcertante.

«C’est le meilleur rappeur du monde! Dommage qu’il n’ait joué qu’une heure… Il mérite trois jours de Mawazine!», s’exclame une jeune festivalière. À ses côtés, son amie, elle aussi fan inconditionnelle, lance un ému «Te quiero Toto!».

Toto touche toutes les générations. Une mère de famille, la cinquantaine, raconte: «Je suis venue accompagner mes enfants qui l’adorent. J’ai été obligée de venir, ils ont insisté pour ne pas rater son concert!» Et une autre festivalière ne cache pas son enthousiasme: «La meilleure chanson de Toto, c’est “Salade Coco”. Elle est incroyable! Toto, on t’aime, tu es le meilleur rappeur d’Afrique!»

À la fin de sa performance, l’artiste a partagé une annonce forte avec son public: son single «Blue Love» vient de dépasser le milliard d’écoutes en ligne, devenant ainsi le premier titre marocain à franchir ce seuil symbolique. Une consécration supplémentaire pour l’enfant de Casablanca.

Taha Fahssi, alias El Grande Toto, s’impose aujourd’hui comme l’un des artistes les plus écoutés du monde arabe. Avec plusieurs singles certifiés et une notoriété qui dépasse les frontières, il incarne la nouvelle génération du rap marocain: ambitieuse, affirmée et connectée à son époque.