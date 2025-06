Will Smith électrise la scène OLM Souissi avec un concert mémorable à Mawazine

Hier soir, mercredi 25 juin, la scène OLM Souissi de Rabat a vibré au rythme d’un concert aussi inattendu qu’époustouflant. Will Smith, superstar hollywoodienne et icône du hip-hop des années 90, très populaire au Maroc grâce à la série Le Prince de Bel-Air, a signé un retour musical fracassant. Après vingt ans d’absence, il a choisi le festival Mawazine pour l’une des dates phares de sa tournée mondiale.

Dès son entrée en scène, la foule en liesse a été embarquée dans un voyage musical mêlant nostalgie et renouveau. L’artiste a enchaîné ses plus grands succès – «Gettin’ Jiggy wit It», «Miami», «Men in Black» – ravivant les souvenirs d’une époque où son flow décontracté dominait les charts mondiaux.

Le point culminant de la soirée a été la présentation de plusieurs titres de son tout nouvel album, Based on a True Story. Porté par des morceaux tels que «You Can Make It» ou «Beautiful Scars», ce projet dévoile une facette plus intime et spirituelle de Will Smith. Entre introspection, foi et quête de rédemption, l’album marque un virage artistique audacieux, sans rien ôter à l’énergie scénique explosive de l’artiste.

Entouré de danseurs, d’un DJ, de choristes et d’un dispositif visuel spectaculaire, Will Smith a offert un show millimétré, à la hauteur de sa légende. Le public marocain lui a réservé une standing ovation méritée, saluant un retour aussi émouvant que spectaculaire

Sorti en mars 2025, Based on a True Story se présente comme une réflexion introspective sur la vie, la célébrité, la foi… et l’incident des Oscars 2022. L’album oscille entre rap, gospel et envolées cinématographiques, avec des arrangements théâtraux et une tonalité parfois solennelle, véhiculant un puissant message de résilience.