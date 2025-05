Mawazine 2025: MoBlack enflammera la scène de l’OLM Souissi

Le vendredi 27 juin 2025, la scène OLM Souissi accueillera l’un des plus grands phénomènes de la scène électronique mondiale. MoBlack, DJ et producteur visionnaire, débarque à Mawazine – Rythmes du Monde pour un set envoûtant, conçu pour faire vibrer les corps et les esprits.

Chaque performance de MoBlack est une expérience sensorielle totale, une immersion dans un univers sonore où les percussions africaines rencontrent la sophistication de la house européenne. Cette soirée tant attendue promet d’être un véritable voyage musical, intense et hypnotique.

MoBlack: une figure emblématique de l’afro house

De son vrai nom Mimmo Falcone, MoBlack est aujourd’hui une figure incontournable de l’afro house. Depuis plus d’une décennie, il façonne les contours d’un son innovant, devenu un pilier des scènes électroniques du monde entier avec 160 millions de streams cumulés, des remix en tête des playlists internationales, des performances électrisantes à Defected Croatia, Tulum, Watergate Berlin, Beonix Festival et Avant Gardner New York.

Récemment, il a enflammé les scènes du Zamna Festival, aux pieds des pyramides de Gizeh, d’Ultra Buenos Aires, du Delta Festival en France, et du Amsterdam Dance Event lors d’un showcase exclusif de MoBlack Records.

Un artiste visionnaire au service de l’innovation musicale

Avec «Yamore», MoBlack a marqué l’été 2024, acclamé par des icônes de la musique électronique telles que Black Coffee, Dixon et Solomun. Son succès va bien au-delà des hits: il porte une vision artistique audacieuse, celle d’un pont entre les cultures, guidée par une quête d’authenticité et d’innovation.

En 2024, il réaffirme cet engagement avec «Kuwe», en collaboration avec l’artiste sud-africaine Nana Atta. Ce morceau mêle textures électroniques et spiritualité africaine, offrant une harmonie rare et profonde.

Un rituel collectif sous le signe de Mawazine

Le 27 juin, MoBlack ne viendra pas seulement jouer de la musique. Il racontera une histoire: celle d’un artiste né à Naples, inspiré par les rythmes du Ghana, et devenu une référence mondiale grâce à MoBlack Records, son label fondé en 2013, aujourd’hui pilier de l’afro house contemporaine.