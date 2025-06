Inoubliable! Will Smith en caftan Ntaâ de Fès sur la scène de Mawazine

Will Smith en caftan ntaâ de Fès, sur la scène de Mawazine le 25 juin 2025.

Will Smith, amoureux de la culture marocaine? Assurément. L’acteur et chanteur américain affiche depuis longtemps une véritable fascination pour l’artisanat et le patrimoine du Royaume. De la décoration minutieuse de sa maison à Los Angeles, pensée comme un hommage vivant à l’esthétique marocaine, à son apparition remarquée sur la scène de Mawazine le 25 juin, vêtu d’un caftan traditionnel masculin, chaque détail témoigne d’un attachement profond à cette culture plurielle.

La star américaine Will Smith @WillSmith2real séduit par le Caftan Ntaâ Fassi masculin, sublimé par la designer Marocaine Fatima Zahra Elfilali, lors de son show au Festival Mawazine @FestMawazine, mettant en lumière le patrimoine millénaire Marocain 🇲🇦❤️#Maroc #Kaftan #UNESCO pic.twitter.com/DLN10LQk4f — Morocco First 🇲🇦 (@TheRealMarroqui) June 26, 2025

En osant ce dress code, Will Smith a rappelé quelques fondamentaux, à savoir que le caftan est, à l’origine, un vêtement masculin et que ses broderies en Ntaâ font partie de son identité marocaine. N’en déplaise à ceux qui versent dans l’appropriation du patrimoine culturel.

La star a vivement remercié la créatrice de ce caftan, Fatima Zahra Filali Idrissi, fondatrice de Maison Fatim, aux côtés de laquelle il est apparu dans une vidéo filmée en coulisses avant le show.

La star américaine Will Smith @WillSmith2real succombe au charme du Caftan Ntaâ Fassi masculin revisité par la designer Marocaine Fatima Zahra Elfilali lors de son show au Festival Mawazine @FestMawazine 🇲🇦❤️#Maroc #المغرب_أولا #Morocco #Kaftan #ProtectMoroccanHeritage pic.twitter.com/aJoc2Lz2Lx — Morocco First 🇲🇦 (@TheRealMarroqui) June 25, 2025

Will Smith s’est ainsi prêté au jeu d’une séance d’essayage avec la créatrice marocaine, durant laquelle il a découvert et enfilé plusieurs pièces inspirées du vestiaire traditionnel du Royaume.

Will Smith et la créatrice marocaine Fatima Zahra Filali Idrissi, créatrice du caftan que porte la star. (DR)

Mais plutôt que d’opter pour un habit occidental paré d’une moroccan touch, la star américaine a préféré un total look traditionnel marocain. Un choix éclairé!