Festival Tanjazz: l’édition 2025 reportée à 2026

La 23ème édition du festival Tanjazz n’aura finalement pas lieu en 2025, mais se tiendra du 18 au 20 septembre 2026. «Dans un contexte marqué par la nécessité de renforcer les soutiens et les partenariats, les organisateurs ont pris la décision difficile de reporter l’édition initialement prévue cette année. Cette pause stratégique vise à garantir un événement à la hauteur des attentes du public et des ambitions du festival», précisent-ils dans un communiqué.

Créé en 2000, Tanjazz s’est imposé comme l’un des rendez-vous culturels phares de Tanger, en célébrant la richesse et la diversité du jazz sous toutes ses formes. Fidèle à son esprit d’ouverture, le festival investit des lieux emblématiques de la ville du Détroit, oscillant entre concerts en plein air et performances intimistes.

Depuis sa reprise par Seven PM et JAM (Jazz au Maroc) en 2022, l’événement connaît un essor remarquable. L’édition 2024 a attiré plus de 59.000 spectateurs, confirmant la place de Tanjazz comme un pôle culturel majeur.