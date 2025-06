Casanola: la Nouvelle-Orléans s’invite à Casablanca au son du jazz pur

Casablanca s’apprête à accueillir son premier festival de jazz inspiré de La Nouvelle-Orléans. L’initiative portée par Jamal Abdennasser et Karim Taissir se concrétise avec un événement unique qui se tiendra du 12 au 14 juin au centre de loisirs Automobile Club de Bouskoura.

Le guitariste marocain Mahmoud Chouki, installé aux États-Unis, a été choisi pour assurer la direction artistique de ce festival qui vient enrichir la scène musicale de la ville.

Un festival sous le signe du métissage culturel

Casanola, inscrit dans le cadre du programme Jazz International du New Orleans Jazz Museum, propose trois soirées exceptionnelles, mêlant concerts, master classes, parades et performances collaboratives.

Parmi les artistes invités figurent les emblématiques James Andrews, Michael White et Mahmoud Chouki, venus tout droit de La Nouvelle-Orléans. Ils partageront la scène avec des figures majeures du jazz marocain, telles qu’Adil Chrafi et Alaa Zouiten, aux côtés de musiciens de renom comme Alfred Jordan, Martin Masakowski, Greg Stanford et Detroit Brooks.

Une passerelle musicale entre Casablanca et La Nouvelle-Orléans

CasaNola dépasse le cadre d’un simple festival. Il s’agit bel et bien d’une passerelle culturelle entre Casablanca et La Nouvelle-Orléans. Deux villes portuaires, deux carrefours historiques du métissage, unis par un héritage musical vibrant. À travers cet événement, c’est toute la richesse de ce patrimoine commun qui sera célébrée, entre rythmes créoles et sonorités marocaines.

Une programmation immersive et diversifiée

Au-delà des concerts, CasaNola promet une immersion complète dans l’univers du jazz et de la culture créole. Le festival proposera des démonstrations culinaires inspirées des traditions locales, des ateliers artistiques interactifs, ainsi que des master classes accessibles aussi bien au grand public qu’aux professionnels.

Une programmation parallèle pensée pour explorer les ponts culturels entre le Maroc et la Nouvelle-Orléans, et faire dialoguer les influences des deux rives autour d’un langage commun: le jazz.