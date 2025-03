«Nuits Célestes»: le Chellah célèbre son premier Ramadan depuis sa réouverture avec une programmation inédite

Le site historique du Chellah, joyau du patrimoine marocain, s’apprête à vivre un moment exceptionnel: son premier mois de Ramadan depuis sa réouverture en mai 2024. Depuis le 5 et jusqu’au 26 mars 2025, cet espace chargé d’histoire accueillera les «Nuits Célestes», une programmation unique mêlant spiritualité, astronomie et patrimoine.

Classé monument historique depuis 1920 et inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2012, le Chellah est un site emblématique qui témoigne des époques mauritanienne, romaine et mérinide. Niché au cœur de la capitale marocaine, ce lieu d’une valeur inestimable a récemment bénéficié d’une vaste restauration entamée en 2021, offrant aux visiteurs une expérience immersive à travers ses vestiges.

Durant Ramadan 2025, le Chellah se métamorphosera en un espace de contemplation et de partage, où les visiteurs pourront rompre le jeûne sous les étoiles, assister à des performances artistiques et participer à des ateliers inspirés par l’astronomie et l’artisanat traditionnel.

L'affiche de l'évènement Les nuits célestes .

Une programmation riche entre culture, science et spiritualité

Soirées Spirituelles – «Nuits Célestes»: 7, 14, 21 et 22 mars 2025 - Dès 18h30

Expérience immersive avec un ftour signé par le Chef Hicham Aouad, suivi de performances poético-musicales dans l’atmosphère envoûtante du Chellah.

Ateliers d’impression artisanale – «Corps Célestes» (avec KIMIA Collective)

Exploration des procédés photochimiques, notamment le cyanotype, pour créer des impressions artistiques inspirées des corps célestes et du patrimoine du Chellah.

Rencontres astronomiques – «Regard Astral» (avec Steps Into Space, Hassan Talibi & Mohamed Amrar)

Plongée dans l’histoire et les avancées de l’astronomie au Maroc, avec des conférences et ateliers d’observation du ciel nocturne.

Ateliers de céramique – «Sifflets d’argile» (avec Fatine Arafati)

Fabrication artisanale de sifflets, flûtes et ocarinas, mettant en lumière les techniques traditionnelles de modelage.

Ateliers de photographie nocturne – «À la vitesse de la lumière» (avec Abdelhamid Belahmidi)

Sessions pratiques sur la photographie du ciel étoilé, avec un focus sur les réglages, la pose longue et l’astrophotographie.