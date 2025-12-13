Rabat met en service dix toilettes publiques «intelligentes»

Rabat Aménagement a concrétisé un appel d’offres émis en septembre dernier en équipant la ville de dix nouvelles toilettes publiques «intelligentes». Le coût global de ce projet, comprenant l’installation et l’entretien des équipements, atteint environ 21 millions de dirhams.

Les dix nouvelles toilettes intelligentes sont réparties dans plusieurs zones stratégiques de la capitale, incluant Bab El Had, la place Mamounia, Bab Chellah, ainsi que les alentours des Oudeyas et du jardin Hassan. Elles sont également accessibles près de la forêt urbaine Ibn Sina, au Mahaj Riad, sur l’avenue Abdelkrim El Khatib et l’avenue Abderrahim Bouabid, sans oublier l’emplacement près du CHU Enfants.

Le fonctionnement de ces toilettes est entièrement automatisé, couvrant l’intégralité du système: de la gestion de l’eau et du détergent au nettoyage du sol, en passant par l’éclairage ainsi que l’ouverture et la fermeture de la porte d’entrée. L’accès est par ailleurs facilité pour les personnes en situation de handicap. Le service est disponible quotidiennement de 7h00 à 2h00 du matin, pour un coût d’utilisation fixé à un dirham.

Mohamed Abdou Abouaala, directeur général par intérim de la Société Rabat ville verte, a expliqué à Le360 que l’installation de ces toilettes publiques bien équipées s’inscrit dans les efforts de développement de Rabat, capitale qui s’apprête notamment à accueillir la Coupe d’Afrique des nations. Ces sanitaires entreront en service le samedi 13 décembre 2025.