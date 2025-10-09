Tanger se dote de 14 toilettes intelligentes pour 15 millions de dirhams

Quatorze toilettes intelligentes seront déployées dans plusieurs points stratégiques du centre-ville de Tanger afin d’offrir aux habitants, aux touristes et aux visiteurs un service public moderne et facilement accessible.

Le marché, attribué à la société Ekilic pour un montant supérieur à 15,5 millions de dirhams, prévoit la fourniture, l’installation et la maintenance de quatre sanitaires individuels et de cinq sanitaires doubles. Ces équipements répondront aux normes les plus exigeantes en matière d’hygiène, d’entretien et de gestion des espaces publics.

Conçues comme des «toilettes intelligentes», ces infrastructures sont adaptées à tous les usagers, y compris les personnes à mobilité réduite. Leur implantation est prévue dans des zones très fréquentées telles que la médina, la corniche, le centre-ville et le secteur touristique de Malabata.

Le design, intérieur comme extérieur, a été conçu pour allier simplicité d’usage et confort optimal, avec un système de nettoyage automatique après chaque passage. Ces sanitaires seront dotés de capteurs intelligents permettant de détecter la présence, de suivre l’utilisation et de gérer les consommables. Ils intégreront également un éclairage LED ainsi que des écrans d’instructions multilingues pour une meilleure accessibilité.

Chaque unité disposera d’un dispositif de sécurité complet comprenant ventilation, détecteurs et alarmes incendie, ainsi que des caméras de surveillance de dernière génération. Conçues de manière robuste, elles seront particulièrement résistantes au vandalisme et à la corrosion, une exigence renforcée pour les installations situées à proximité du littoral.

La maintenance des sanitaires sera assurée pendant 24 mois par des équipes spécialisées, avec un nettoyage quotidien, le réapprovisionnement en savon et papier, ainsi qu’une intervention technique toutes les six heures en cas de panne.

Afin de garantir la durabilité et l’efficacité du projet, chaque unité sera reliée à une plateforme numérique centrale permettant un suivi en temps réel et l’envoi d’alertes immédiates en cas de dysfonctionnement. Un dispositif publicitaire intégré viendra par ailleurs contribuer au financement du service, faisant de ces toilettes intelligentes un véritable modèle d’innovation et de modernité au cœur de Tanger.