Société

Rabat investit 21 millions de dirhams pour ses premières toilettes publiques

Vue sur la Vallée du Bouregreg, reliant Rabat et Salé. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 16/09/2025 à 08h03

VidéoLongtemps réclamées par les habitants et les visiteurs, les toilettes publiques vont enfin voir le jour dans la capitale. La Société Rabat Aménagement a lancé un appel d’offres pour équiper plusieurs espaces de la ville, avec un budget de 21 millions de dirhams.

Suite à un appel d’offres, la Société Rabat Aménagement a lancé un projet d’installations sanitaires publiques «intelligentes», répondant à une demande qui se fait entendre depuis longtemps. Le marché porte sur la fourniture et la pose de 11 sanitaires publics automatiques monoblocs, répartis dans des zones stratégiques de la capitale, pour un coût estimé à 21 millions de dirhams.

Ces sanitaires seront accessibles aux personnes à mobilité réduite, conçus pour résister au vandalisme et à la corrosion, et dotés de dispositifs technologiques modernes: auto-nettoyage après chaque usage, capteurs intelligents, éclairage LED, écrans affichant des instructions multilingues, etc. Le projet prévoit un contrat d’exploitation et de maintenance de 36 mois: cela inclut le nettoyage quotidien, le réapprovisionnement en fournitures (savon, papier, etc.), ainsi qu’une obligation d’intervention technique sous six heures en cas de panne.

Parallèlement, les autorités veillent à renforcer les installations déjà existantes dans les villes accueillant les grands événements sportifs, notamment la Coupe d’Afrique des nations (CAN) et la Coupe du monde, pour lesquelles des infrastructures de confort urbain sont jugées primordiales. Casablanca et Tanger sont citées parmi les villes où de tels équipements ont déjà été mis en place ou seront renforcés.

Interrogés par Le360, des citoyens fréquentant des espaces verts comme celui de la Vallée du Bouregreg saluent l’initiative. Ils émettent toutefois des remarques: le manque de poubelles dans ces lieux publics est souvent souligné comme un problème persistant, tout comme celui des sanitaires. «Il est dommage que ces lieux ne soient pas dotés de toilettes et de poubelles», déplore l’un d’eux.

Lire aussi : Propres, modernes et surveillées: les nouvelles toilettes publiques de Casablanca vues de l’intérieur

Avec ce projet, Rabat franchit une étape importante pour réduire un retard longtemps dénoncé en matière de commodité urbaine. Dans un contexte où l’image de Maroc accueillant des événements internationaux est placé sous les projecteurs, l’amélioration des infrastructures de base devient un indicateur de sérieux autant que de modernité.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 16/09/2025 à 08h03
#Infrastructures#Rabat#Rabat Aménagement#Toilettes publiques#CAN 2025#Coupe du monde 2030

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Info360. Casablanca déploie ses nouvelles toilettes publiques: voici où les trouver

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Les premières toilettes publiques de luxe voient le jour à Marrakech

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

“Fosse” alerte: un Norvégien coincé au fond de toilettes publiques

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Rabat: la construction de la salle omnisport géante quasi-achevée

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Rabat: les travaux de réaménagement du quartier de l’Océan se poursuivent

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Rabat: une trémie stratégique pour désengorger le trafic autour du stade Moulay Abdellah

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Jazz au Chellah devient Jazz à Rabat et change de décor

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Démantèlement d’un réseau lié à un braquage en France: six personnes interpellées entre Rabat et Marrakech

Articles les plus lus

1
Le Roi adresse une lettre au Conseil supérieur des oulémas au sujet de la commémoration de l’anniversaire du 15ème siècle de la naissance du Prophète Mohammed
2
La question du Sahara occidental a bien été créée par l’Algérie
3
Une société normale
4
Quatre mois après le coup d’envoi, la LGV Kénitra-Marrakech affiche des avancées spectaculaires
5
Ce qu’il faut savoir sur Boulahfa, trésor paléontologique du Maroc
6
Karim Zéribi, de Marseille à Tindouf: itinéraire d’un cleptomane
7
Propres, modernes et surveillées: les nouvelles toilettes publiques de Casablanca vues de l’intérieur
8
Rabat: la construction de la salle omnisport géante quasi-achevée
Revues de presse

Voir plus