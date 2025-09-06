Démantèlement d’un réseau lié à un braquage en France: six personnes interpellées entre Rabat et Marrakech

Selon les premières informations de l’enquête, les investigations techniques menées par la Brigade nationale de la police judiciaire ont permis la saisie de 31 téléphones portables provenant d’un braquage à main armée perpétré en France au mois de février dernier. Cette opération visait un magasin appartenant à une entreprise de distribution de téléphones mobiles.

Lire aussi : Marrakech: arrestation de trois ressortissants étrangers recherchés par les États-Unis et Interpol

Les interventions sur le terrain menées dans le cadre de cette affaire ont abouti à l’arrestation de deux commerçants à Marrakech et Rabat, ainsi que quatre autres individus, soupçonnés d’être impliqués dans la possession, la contrebande et la vente de téléphones portables volés, issus du braquage commis en France. De nombreux équipements électroniques de contrebande, dont la provenance est douteuse, ont également été saisis.

Tous les suspects ont été présentés devant le parquet compétent à l’issue de l’enquête. Cette affaire s’inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale en matière de sécurité et de la coordination entre la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) et la Police nationale française.