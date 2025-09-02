Société

Info360. Casablanca déploie ses nouvelles toilettes publiques: voici où les trouver

Une nouvelle génération de toilettes publiques à Casablanca.

Casablanca a lancé une nouvelle génération de toilettes publiques gratuites. Déjà 32 blocs sont opérationnels et 28 autres en cours de branchement. Découvrez sur cette carte leurs emplacements à travers la métropole.

Par Qods Chabâa
Le 02/09/2025 à 11h39

Depuis avril 2025, des toilettes publiques ont commencé à fleurir un peu partout à Casablanca. Après plusieurs projets avortés, souvent coûteux et jamais aboutis, les habitants avaient fini par ne plus y croire. Mais, le 1er septembre 2025, la ville a annoncé officiellement le lancement d’une nouvelle génération de sanitaires urbains, accessibles à tous et gratuits, à l’issue d’une phase pilote consacrée à la sécurisation du dispositif qualité.

«L’installation de ces blocs se fait de manière progressive. Au départ, il s’agissait d’habituer les citoyens à ces équipements encore en phase de rodage. Cela a créé une sorte de mystère autour du projet… mais cela faisait partie de notre stratégie», confie une source au cabinet de la Maire de la ville Nabila Rmili.

La carte des emplacements des toilettes publiques de Casablanca.

À terme, le programme prévoit 120 toilettes publiques réparties sur l’ensemble du territoire de la métropole. Pour l’instant, 32 blocs sont déjà opérationnels et 28 autres en cours de branchement.

Leur implantation a été pensée de manière stratégique, notamment dans les zones à forte affluence: à Aïn Diab (Parc Dawliz), sur le boulevard Sour Jdid, à Hay El Amal, sur le boulevard Mohammed Zefzaf, au jardin Alesco à Sidi Othmane ou encore sur la place des Nations Unies. Le budget alloué aux 60 premiers blocs s’élève à 11,5 millions de dirhams.

Lire aussi : Casablanca déploie une nouvelle génération de toilettes publiques gratuites

Ces sanitaires sont dotés d’équipements modernes: système de ventilation, détecteurs d’incendie, éclairage adapté, vidéosurveillance extérieure, nettoyage et désinfection en continu assurés par des agents spécialisés. Actuellement, les 32 toilettes en service sont entretenues par 64 femmes de ménage. «Au début, nous avions prévu un seul agent par jour, mais nous avons fini par instaurer deux shifts quotidiens», précise la même source.

