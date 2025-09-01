Société

Casablanca déploie une nouvelle génération de toilettes publiques gratuites

Une affiche de sensibilisation sur le bon usage des nouveaux sanitaires publics de Casablanca.

Une affiche de sensibilisation sur le bon usage des nouveaux sanitaires publics de Casablanca.

La Commune de Casablanca a lancé ce 1er septembre un dispositif de toilettes publiques gratuites et modernisées. Installées dans les lieux stratégiques de la ville, ces infrastructures visent à améliorer l’hygiène, la sécurité et le confort des usagers, tout en s’inscrivant dans une démarche durable et inclusive.

Le 01/09/2025 à 10h46

Casablanca franchit une nouvelle étape dans l’amélioration des services urbains. Après une phase pilote consacrée à tester la fiabilité du dispositif et le respect des normes d’hygiène, la Commune a lancé, ce lundi 1er septembre, un programme de sanitaires publics gratuits et modernisés.

Ce projet vise à doter la capitale économique d’infrastructures à la hauteur de son statut métropolitain, en conciliant propreté, durabilité et accessibilité, inique la mairie de Casablanca dans un communiqué.

Installées dans les grandes places, jardins, gares et zones à forte affluence, les nouvelles toilettes répondent à des standards internationaux. Elles sont équipées de blocs séparés pour hommes et femmes, d’espaces adaptés aux personnes à mobilité réduite, de systèmes de ventilation, de détection incendie et de vidéosurveillance extérieure. L’éclairage et l’aménagement ont été pensés pour assurer confort et sécurité aux usagers.

Lire aussi : Casablanca: des espaces publicitaires pour autofinancer les toilettes publiques

Les horaires d’ouverture sont fixés de 8h à 20h en période normale, et prolongés jusqu’à 22h durant l’été. Leur entretien sera assuré en continu par des agents spécialisés, avec un protocole strict de désinfection. Un modèle de gestion incluant des espaces publicitaires doit, par ailleurs, garantir la pérennité du dispositif.

À travers cette initiative, la Commune de Casablanca ambitionne de renforcer l’attractivité de l’espace public et d’offrir des services gratuits et accessibles à tous, dans une logique de ville durable et inclusive, lit-on.

#Casablanca#Conseil de la ville

