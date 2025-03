Casablanca: des espaces publicitaires pour autofinancer les toilettes publiques

Sur un total de 64 unités programmées dans une première phase, la ville de Casablanca compte à ce jour 44 toilettes publiques, dont 34 opérationnelles (10 autres attendent d’être branchées aux réseaux d’électricité, d’eau potable et d’assainissement).

«Si en Europe, le fonctionnement des sanitaires publics repose sur un modèle payant, de 0,5 à 1 euro, le même service est offert à titre gracieux à Casablanca», souligne My Ahmed Afilal, vice-président du conseil de la ville.

Et d’ajouter: «La ville supporte un coût mensuel de 9.000 dirhams par unité. Outre la mobilisation permanente de deux employés en rotation, assurant une couverture de 8 heures chacun, et les charges fixes couvrant l’approvisionnement régulier en papier hygiénique, savon et autres nécessités».

Anticipant une hausse progressive des charges au fur et à mesure qu’augmente le nombre de toilettes publiques, la commune de Casablanca a opté pour un ajustement graduel du budget alloué à leur fonctionnement. Celui-ci va passer de 10 millions de dirhams en 2025 à 13 millions de dirhams en 2026, puis 15 millions de dirhams en 2027.

Nouveau business model pour les toilettes publiques à Casablanca. (A.Gadrouz/Le360)

Pour assurer la pérennité de la gratuité du service, la ville de Casablanca a opté pour un nouveau modèle économique basé sur les revenus générés par les panneaux publicitaires installés sur ces toilettes. Le principe a été acté par les élus lors de la séance du 17 février. Chaque bloc sanitaire sera doté de quatre panneaux 4x3. Un appel d’offres sera bientôt lancé pour désigner l’entreprise chargée de commercialiser ces espaces.

En considérant que chaque toilette comprend deux blocs, la ville de Casablanca estime les revenus publicitaires mensuels à une moyenne de 12.000 dirhams par bloc. «Les recettes publicitaires vont non seulement couvrir les charges actuelles, mais aussi la maintenance et l’investissement dans de nouveaux blocs», précise My Ahmed Afilal.