Rabat: la construction de la salle omnisport géante quasi-achevée

La future salle omnisport géante de Rabat entre dans sa phase finale de réalisation.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 14/09/2025 à 13h54

VidéoÀ Rabat, la construction de la salle omnisport géante du quartier El Akkari, lancée en 2024, touche presque à sa fin. Avec un investissement de 246 millions de dirhams porté par l’État, cet équipement de 14 hectares ambitionne de renforcer l’attractivité sportive et économique de la capitale, grâce notamment à la plus grande patinoire de hockey sur glace d’Afrique.

À Rabat, le chantier de la future salle omnisport géante du quartier El Akkari entre dans sa phase finale. D’ici peu, les ouvriers encore mobilisés sur les façades, la toiture et les aménagements extérieurs auront livré l’un des équipements sportifs les plus ambitieux jamais réalisés dans la capitale.

Porté par le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et du Sport et confié à l’Agence nationale des équipements publics (ANEP), ce projet représente un investissement de 246 millions de dirhams. Édifié sur 14 hectares, sur l’ancien site des abattoirs en face du marché de gros, il s’inscrit dans une stratégie nationale de montée en gamme des infrastructures sportives.

Au-delà de sa dimension architecturale et urbaine – avec ses vastes espaces verts et son parking moderne –, l’ouvrage constitue un véritable levier d’attractivité économique. Sa singularité repose sur la création de la plus grande patinoire de hockey sur glace en Afrique, un atout qui ouvre des perspectives en matière de compétitions internationales, de tourisme sportif et d’emplois liés à l’événementiel.

La livraison prochaine de cet équipement vient renforcer l’offre sportive et culturelle de Rabat, tout en soutenant la dynamique d’investissements structurants engagée à l’échelle nationale, à l’approche des grands rendez-vous sportifs mondiaux où le Maroc est appelé à jouer un rôle de premier plan.

