Conférence: Nizar Baraka place les infrastructures intelligentes au cœur de la vision 2030 du Maroc

Nizar Baraka, ministre de l’Équipement et de l’Eau, lors de la conférence sur les infrastructures intelligentes et la vision 2030 du Maroc, à Rabat le 10 septembre 2025. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 11/09/2025 à 08h30

VidéoÀ Rabat, le ministre de l’Équipement et de l’Eau a ouvert une conférence sur les «infrastructures intelligentes» en Afrique du Nord. À l’horizon 2030 et dans la perspective du Mondial de football, le Maroc mise sur des projets structurants pour concilier performance, durabilité et attractivité internationale.

Le Maroc prépare des chantiers majeurs en vue de 2030 pour accueillir notamment le Mondial de football. Pour cela, il doit compter sur des infrastructures intelligentes, comme l’a défini ce mercredi à Rabat Nizar Baraka, ministre de l’Équipement et de l’Eau, lors d’une conférence dédiée.

S’exprimant à l’ouverture de l’événement «Les infrastructures intelligentes d’Afrique du Nord», tenu sous le thème «Bâtir les fondations d’un avenir durable», le ministre a rappelé l’ampleur des défis.

Selon lui, «sous la conduite éclairée du roi Mohammed VI, le Maroc a adopté une vision ambitieuse traduite en grands programmes stratégiques englobant la réalisation de stades sportifs aux normes internationales, la construction de barrages et d’ouvrages hydrauliques, l’élargissement et la modernisation des réseaux routiers et autoroutiers, ainsi que le développement des infrastructures ferroviaires, portuaires, aéroportuaires et numériques».

Ces projets, a-t-il insisté, constituent «un levier fondamental pour tout modèle de développement intégré et prometteur».

De son côté, Mustapha Abderrahim Boualam, co-organisateur de la conférence, a souligné pour Le360 que les participants se sont concentrés sur quatre secteurs clés: les aéroports et transports, l’immobilier, le tourisme, ainsi que les infrastructures sportives. L’ensemble dessine, selon lui, la feuille de route du Maroc pour réussir sa vision à l’horizon 2030.

Entre ambitions sportives, impératifs écologiques et transformation numérique, Rabat entend faire de l’intelligence des infrastructures non pas un slogan, mais la clé de voûte d’un Maroc compétitif et durable.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 11/09/2025 à 08h30
