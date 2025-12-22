Société

Alerte météo. Chutes de neige, fortes pluies et rafales de vent, de lundi à mercredi, dans plusieurs provinces

Une route enneigée dans la région d'Ifrane, dans le Moyen Atlas.

Des chutes de neige, de fortes pluies parfois orageuses et de fortes rafales de vent sont prévues, de lundi à mercredi, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Le 22/12/2025 à 13h43

Ainsi, des chutes de neige (20 à 40 cm) à partir de 1.500 m sont attendues, de lundi à 10H30 à mardi à 23H00, dans les provinces de Midelt, Boulemane, Ifrane, Sefrou et Taza, indique la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

De même, des chutes de neige (05 à 15 cm) seront enregistrées, durant la même période, dans les provinces de Taourirt, Guercif, Al Hoceima, Ouarzazate, Azilal, Béni Mellal, Khénifra, Tinghir, Al Haouz, Figuig, Jerada et Chefchaouen, précise la même source.

Par ailleurs, de fortes pluies parfois orageuses (40 à 70 mm) sont prévues, de mardi à 00H00 à mercredi à 06h00, dans les provinces de Taza, Larache, Ouezzane, Tanger-Assilah, Tétouan, Fahs-Anjra, M’diq-Fnideq, Al Hoceima, Ifrane, Kénitra, Taounate et Chefchaouen, note la DGM, ajoutant que le même phénomène, avec des hauteurs de 25 à 35 mm, intéressera, de mardi à 12H00 à mercredi à 06H00, les provinces de Sidi Slimane, Sidi Kacem, Benslimane, Berrechid, Casablanca, Mediouna, Mohammadia, Nouaceur, Khémisset, Rabat, Salé, Skhirat-Témara, Meknès, El Hajeb, Fès, Sefrou, Moulay Yaâcoub, Khénifra, Khouribga et Settat.

Enfin, de fortes rafales de vent (75-85 km/h) concerneront, lundi de 10H30 à 22H00, les provinces de Tinghir, Sidi Ifni, Boulemane, Midelt, Ifrane, Guelmim et Ouarzazate, conclut le communiqué.

