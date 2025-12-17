Vague de froid: les détails d’un dispositif inédit

Suite aux importantes chutes de neige à Ifrane, les services compétents restent mobilisés afin de garantir la sécurité des usagers et le rétablissement du trafic.

Afin de prévenir et atténuer les effets des vagues de froid, un dispositif national couvrant 28 préfectures et provinces, 243 communes et 2018 zones et douars a été activé. L’objectif est d’anticiper les perturbations climatiques, de réduire leurs impacts sur les populations et d’assurer la continuité des services essentiels, notamment dans les zones exposées à l’isolement.

Ces données constituent une base de référence importante pour apprécier l’étendue du dispositif. Elles mettent en évidence l’ampleur du plan national destiné à faire face aux effets potentiels des aléas climatiques et des vagues de froid. Le ciblage retenu confirme la portée nationale de ce plan, mis en œuvre de manière organisée et encadrée, sans recours à des actions improvisées. Cet élément contribue à renforcer la lisibilité de l’action publique et à illustrer l’ampleur de la réponse apportée, fait-on savoir.

Dans le détail, les zones ciblées se caractérisent par leur altitude, 73,4% d’entre elles étant situées entre 1.500 et 2.499 mètres, et 1,4% à plus de 2.500 mètres, selon les données du ministère de l’Intérieur.

La répartition des zones selon leur localisation et leur altitude constitue un élément déterminant pour l’analyse du plan national face aux aléas climatiques et aux vagues de froid. La forte proportion de zones situées à plus de 1.500 mètres d’altitude souligne leur exposition accrue au froid ainsi qu’aux risques d’isolement. Ce critère permet, par ailleurs, d’expliquer les choix opérés en matière de priorisation et de montrer que les mesures mises en place ciblent en priorité les provinces et les zones les plus exposées, selon une logique objective et non aléatoire.

Le dispositif prévoit également des mesures spécifiques en faveur des catégories vulnérables. Il concerne notamment 665 personnes sans domicile fixe, 2.790 femmes enceintes et 18.722 personnes âgées, pour lesquelles des actions d’accompagnement et de soutien sont programmées, en coordination avec les autorités locales et les services compétents.

Les données relatives aux populations concernées permettent ainsi de mettre en évidence la dimension sociale du plan national face aux aléas climatiques et aux vagues de froid. L’identification des catégories les plus vulnérables souligne l’orientation des interventions vers la protection des personnes et l’assistance aux populations exposées, au-delà d’une approche strictement logistique.

4.540 tonnes de bois de chauffage distribuées

Sur le plan logistique, les moyens mobilisés incluent la programmation de la distribution de 4.540 tonnes de bois de chauffage et de 10.421 appareils de chauffage, en coordination avec l’Agence nationale des eaux et forêts, le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, ainsi que le ministère de la Santé et de la Protection sociale.

En parallèle, 1.024 engins de déneigement ont été mobilisés, en coordination avec le ministère de l’Équipement et de l’Eau, et leur prépositionnement sur les axes routiers affectés, afin de garantir une intervention rapide en cas d’éventuelles répercussions susceptibles d’isoler ces zones.

L’objectif est d’assurer la continuité de la circulation, de limiter les risques d’enclavement et de permettre une prise en charge rapide des situations liées aux chutes de neige, dans le cadre d’une organisation anticipée et coordonnée entre les différents services concernés.