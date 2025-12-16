Société

Sur instructions du Roi, la Fondation Mohammed V pour la solidarité lance l’opération «Grand Froid»

Une précédente opération de remise d'aides humanitaires par la Fondation Mohammed V pour la solidarité aux populations touchées par la vague de grand froid.. MAP

Suite aux hautes instructions du roi Mohammed VI, la Fondation Mohammed V pour la solidarité a enclenché l’opération «Grand Froid», visant à apporter une aide humanitaire d’urgence aux populations touchées par la vague de froid qui sévit actuellement dans plusieurs provinces du Royaume.

Par Le360 (avec MAP)
Le 16/12/2025 à 17h21

D’envergure nationale, cette opération prévoit le déploiement de moyens logistiques et humains importants, en coordination étroite avec le ministère de l’Intérieur, afin de répondre aux besoins immédiats des populations les plus vulnérables, indique la Fondation dans un communiqué.

Au total, 28 provinces affectées par la baisse des températures ainsi que par d’importantes chutes de pluie et de neige sont concernées, précise la même source, ajoutant que l’opération bénéficiera à 73.000 ménages, qui recevront une aide composée de denrées alimentaires essentielles ainsi que des couvertures.

Un dispositif logistique conséquent sera particulièrement déployé dans lesdites provinces, poursuit le communiqué, précisant que les équipes de la Fondation, composées de cadres, de médecins et d’assistantes sociales relevant de la DGSS (Direction générale des services sociaux) des FAR (Forces armées royales), interviendront sur le terrain avec l’appui des autorités locales, des FAR et de la Gendarmerie royale, afin d’atteindre les douars reculés et les zones montagneuses de haute altitude.

#le Roi Mohammed VI#Maroc#Grand froid

