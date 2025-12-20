Cette initiative s’inscrit dans la mise en œuvre des directives royales visant à garantir le droit à la santé et à rapprocher les services médicaux des populations rurales particulièrement exposées aux conditions climatiques rigoureuses. Les communes rurales de la province de Oujda-Angad, dont Beni Khaled, constituent un exemple concret de cet engagement. Le centre de santé rural de la zone connaît une dynamique constante pour offrir des soins de santé de base aux habitants.

Les habitants bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité des services et de l’accueil. «Le centre de santé offre des prestations conformes aux attentes de la population, avec un bon niveau d’organisation et de propreté. Le personnel médical et paramédical effectue un suivi attentif des enfants et des malades chroniques, comme les diabétiques, surtout pendant les vagues de froid», témoigne Aâmer Zarrouki, un habitant du village Beni Khaled, ajoutant que les médicaments sont disponibles et que les soins reflètent l’esprit et les objectifs sociaux et humanitaires de la campagne.

Un autre habitant a souligné la rapidité et le professionnalisme de l’équipe médicale après un petit accident, soulignant que ce soutien représente un véritable pilier pour les habitants des zones rurales, particulièrement en hiver.

Pour sa part, Hasnaâ Husseini, du douar Lhanadza à Beni Khaled, a salué l’impact positif de la modernisation du centre de santé, affirmant que cette rénovation a permis d’améliorer la qualité des services et l’organisation du travail. Elle a insisté sur l’importance d’un accueil chaleureux, la disponibilité des médicaments et les conseils de santé, notamment pour les enfants et les femmes.

Au centre de santé rural de Beni Khaled, la Dr Skina El Khamsi explique que le personnel médical, dans le cadre de la campagne «Riaya», assure des services de santé complets, tant au centre que via les équipes mobiles parcourant les villages voisins. Ces services comprennent des consultations médicales, la distribution gratuite de médicaments si nécessaire, le suivi de la santé des enfants avec contrôle du poids et vaccinations, ainsi que l’accompagnement des femmes enceintes et des personnes âgées, avec des conseils nutritionnels pour renforcer l’immunité durant l’hiver.

Ces actions concrètes s’inscrivent dans les objectifs de la campagne «Riaya 2025-2026» qui couvre 31 provinces dans huit régions, dont l’Oriental, afin de garantir une réponse sanitaire adaptée aux populations touchées par les vagues de froid, en renforçant les services de proximité, en intensifiant les interventions des unités médicales mobiles et en organisant des caravanes médicales spécialisées, tout en prenant en charge les urgences.