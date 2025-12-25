Alerte Météo. Averses orageuses, chutes de neige et temps froid de jeudi à dimanche dans plusieurs provinces

Des averses orageuses localement fortes avec chutes de grêle et rafales de vent par moments (25-35 mm) sont prévues le vendredi de 01H00 à 12H00 dans les provinces de Kénitra, Salé, Rabat, Larache et Tanger-Assilah, indique la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Le samedi de 01H00 à 23H00, ce même phénomène avec des cumuls pluviométriques variant entre 40 et 60 mm concernera les provinces d’Agadir-Ida-Ou-Tanane, Chtouka-Ait Baha, Inezgane-Ait Melloul, Taroudant, Tiznit, Essaouira, El Jadida, Safi et Sidi Bennour.

Il s’agit également des provinces de Mohammedia, Benslimane, Berrechid, Settat, Chichaoua, Rehamna, Casablanca, Mediouna, Nouaceur et Youssoufia, avec des hauteurs de pluie oscillant entre 20 et 40 mm.

En outre, des chutes de neige (10 à 25 cm) au-delà de 1.500 mètres d’altitude sont attendues le jeudi de 13H00 à 23H00 dans les provinces de Midelt, Boulemane, Sefrou, Ifrane, Al Haouz, Azilal, Ouarzazate, Al Hoceima, Taza, Taroudant, Chichaoua, Béni Mellal, Khénifra, Guercif et Tinghir.

Elles sont aussi prévues de samedi à 01H à dimanche à 23H avec des hauteurs allant de 10 à 35 cm à Azilal, Béni Mellal, Ifrane, Sefrou, Boulemane, Al Hoceima, Ouarzazate, Taroudant, Tinghir, Al Haouz, Chichaoua, Khénifra et Midelt.

Par ailleurs, de fortes rafales de vent oscillant entre 75 et 85 km/h sont prévues le samedi de 01H00 à 12H00 dans les provinces de Safi, Chichaoua, Sidi Bennour, Essaouira et El Jadida.

Enfin, un temps froid (-07/-03°C) est attendu de jeudi à dimanche dans les provinces de Midelt, Boulemane, Tinghir, Azilal, Chichaoua, Ouarzazate, Al Haouz, Taroudant et Ifrane.