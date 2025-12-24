Société

Alerte météo: fortes pluies, chutes de neige et temps froid, de mercredi à samedi

كاسحة للثلوح

Une zone enneigée au Maroc.

De fortes pluies, des chutes de neige au-delà de 1.500 m et un temps froid sont prévus de mercredi à samedi dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Par Le360 (avec MAP)
Le 24/12/2025 à 14h10

Ainsi, des pluies fortes et parfois orageuses (30-50 mm), sont prévues de mercredi à 13H00 à jeudi à 12H00 dans les provinces d’Azilal, Béni Mellal, Al Haouz, Khénifra et Kelaâ des Sraghna, indique la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Le même phénomène, avec des cumuls pluviométriques variant entre 20 et 30 mm, concernera les provinces de Settat, Mohammedia, Chtouka-Ait Baha, Sidi Ifni, Taroudant, Tiznit, Kénitra, Sidi Slimane, Nouaceur, Benslimane, Khemisset, Berrechid, Rabat, Midelt, Rehamna, Casablanca, Mediouna, Essaouira, Fquih Ben Salah, Youssoufia, Sidi Bennour, Safi, El Jadida, Chichaoua, Skhirat-Témara et Salé.

En outre, des chutes de neige (20 à 40 cm) au-delà de 1.500 mètres d’altitude sont attendues de mercredi à 13H00 jusqu’à jeudi 18H00 dans les provinces de Midelt, Boulemane, Sefrou, Ifrane, Al Haouz, Azilal et Ouarzazate, note la DGM.

De même, des chutes de neige (07 à 20 cm) sont prévues durant la même période à Al Hoceima, Taza, Taroudant, Chichaoua, Béni Mellal, Khénifra, Guercif et Tinghir.

Enfin, un temps froid (-07/-03°C) est attendu de jeudi à samedi dans les provinces de Midelt, Boulemane, Tinghir, Azilal, Chichaoua, Ouarzazate, Al Haouz, Taroudant et Ifrane, ajoute le bulletin d’alerte.

Par Le360 (avec MAP)
Le 24/12/2025 à 14h10
#DGM#Alerte météo#bulletin d'alerte#Météo

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Météo. Pluies sur de nombreuses régions ce mercredi 24 décembre, avec des chutes de neige sur les reliefs

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Comment (et pourquoi) les dernières pluies changent la donne pour les agriculteurs

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Météo. Fortes pluies sur le Nord-Ouest ce mardi 23 décembre, avec des chutes de neige sur les reliefs

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Vague de froid et taxis numériques: Abdelouafi Leftit revendique une action de l’État «au service des citoyens»

Articles les plus lus

1
Comment (et pourquoi) les dernières pluies changent la donne pour les agriculteurs
2
Tourisme, oui: folklorisation, non
3
CAN 2025 sous haute sécurité: les coulisses d’une organisation millimétrée
4
Défense. L’Indien Tata Advanced Systems livre le premier lot de blindés WhAP 8x8 aux FAR
5
5G au Maroc: ce qui change vraiment pour les consommateurs et les entreprises
6
2025, l’annus horribilis pour l’Algérie
7
Barrages: un gain de 237 millions de m³ en cinq jours, le taux de remplissage passe à 33,6%
8
Le temps des médiations entre Alger et Rabat?
Revues de presse

Voir plus