Météo. Fortes pluies sur le Nord-Ouest ce mardi 23 décembre, avec des chutes de neige sur les reliefs

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 23 décembre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 23/12/2025 à 05h59

- Pluies ou averses orageuses localement importantes sur la région de Tanger, Le Loukkos, le Rif et le Gharb.

- Temps souvent nuageux avec pluies sur le Saiss, la Méditerranée, le Nord de l’Oriental, le Moyen Atlas, les plateaux de phosphates et d’Oulmès.

- Chute de neige au-delà de 1.900 m sur les Haut et Moyen Atlas, et sur le Rif et l’Oriental à partir de 1.400 m.

- Rafales de vent assez fortes sur les plaines atlantiques Nord, le Rif, le Moyen Atlas, le Saiss, les provinces sud et l’Oriental et localement sur la méditerranée.

- Température minimale de l’ordre de -10/-5°C sur l’Atlas, de -1/4°C le Rif, le Sud-Est et les Hauts plateaux orientaux, de 12/16°C sur les provinces Sud et près des côtes, et de 6/10°C ailleurs.

- Température en légère hausse sur l’Atlas, le Sud-Est, le Sud et l’Oriental.

- Mer agitée à forte en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte au nord de Larache, forte à très forte entre Larache et Tarfaya et agitée à agitée ailleurs.

Lire aussi : Alerte météo. Chutes de neige, fortes pluies et rafales de vent, de dimanche à mercredi, dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 23 décembre 2025:

Oujda min 3 max 10

Bouarfa min -1 max 9

Al Hoceima min 9 max 12

Tétouan min 8 max 12

Sebta min 11 max 13

Melilia min 11 max 14

Tanger min 9 max 14

Kénitra min 11 max 16

Rabat min 11 max 15

Casablanca min 8 max 17

El Jadida min 6 max 17

Settat min 5 max 15

Safi min 7 max 18

Khouribga min 3 max 12

Béni Mellal min 4 max 13

Marrakech min 4 max 17

Meknès min 7 max 12

Fès min 8 max 13

Ifrane min –1 max 2

Taounate min 6 max 11

Errachidia min 2 max 13

Ouarzazate min 1 max 16

Agadir min 8 max 18

Essaouira min 8 max 18

Laâyoune min 10 max 22

Es-Semara min 8 max 22

Dakhla min 12 max 23

Aousserd min 14 max 20

Lagouira min 15 max 23

Midelt min 1 max 7

