Météo. Fortes pluies sur le Nord-Ouest ce mardi 23 décembre, avec des chutes de neige sur les reliefs

- Pluies ou averses orageuses localement importantes sur la région de Tanger, Le Loukkos, le Rif et le Gharb.
- Temps souvent nuageux avec pluies sur le Saiss, la Méditerranée, le Nord de l’Oriental, le Moyen Atlas, les plateaux de phosphates et d’Oulmès.
- Chute de neige au-delà de 1.900 m sur les Haut et Moyen Atlas, et sur le Rif et l’Oriental à partir de 1.400 m.
- Rafales de vent assez fortes sur les plaines atlantiques Nord, le Rif, le Moyen Atlas, le Saiss, les provinces sud et l’Oriental et localement sur la méditerranée.
- Température minimale de l’ordre de -10/-5°C sur l’Atlas, de -1/4°C le Rif, le Sud-Est et les Hauts plateaux orientaux, de 12/16°C sur les provinces Sud et près des côtes, et de 6/10°C ailleurs.
- Température en légère hausse sur l’Atlas, le Sud-Est, le Sud et l’Oriental.
- Mer agitée à forte en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte au nord de Larache, forte à très forte entre Larache et Tarfaya et agitée à agitée ailleurs.
Lire aussi : Alerte météo. Chutes de neige, fortes pluies et rafales de vent, de dimanche à mercredi, dans plusieurs provinces
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 23 décembre 2025:
– Oujda min 3 max 10
– Bouarfa min -1 max 9
– Al Hoceima min 9 max 12
– Tétouan min 8 max 12
– Sebta min 11 max 13
– Melilia min 11 max 14
– Tanger min 9 max 14
– Kénitra min 11 max 16
– Rabat min 11 max 15
– Casablanca min 8 max 17
– El Jadida min 6 max 17
– Settat min 5 max 15
– Safi min 7 max 18
– Khouribga min 3 max 12
– Béni Mellal min 4 max 13
– Marrakech min 4 max 17
– Meknès min 7 max 12
– Fès min 8 max 13
– Ifrane min –1 max 2
– Taounate min 6 max 11
– Errachidia min 2 max 13
– Ouarzazate min 1 max 16
– Agadir min 8 max 18
– Essaouira min 8 max 18
– Laâyoune min 10 max 22
– Es-Semara min 8 max 22
– Dakhla min 12 max 23
– Aousserd min 14 max 20
– Lagouira min 15 max 23
– Midelt min 1 max 7