Météo. Fortes pluies sur le Nord-Ouest ce mardi 23 décembre, avec des chutes de neige sur les reliefs

- Pluies ou averses orageuses localement importantes sur la région de Tanger, Le Loukkos, le Rif et le Gharb.

- Temps souvent nuageux avec pluies sur le Saiss, la Méditerranée, le Nord de l’Oriental, le Moyen Atlas, les plateaux de phosphates et d’Oulmès.

- Chute de neige au-delà de 1.900 m sur les Haut et Moyen Atlas, et sur le Rif et l’Oriental à partir de 1.400 m.

- Rafales de vent assez fortes sur les plaines atlantiques Nord, le Rif, le Moyen Atlas, le Saiss, les provinces sud et l’Oriental et localement sur la méditerranée.

- Température minimale de l’ordre de -10/-5°C sur l’Atlas, de -1/4°C le Rif, le Sud-Est et les Hauts plateaux orientaux, de 12/16°C sur les provinces Sud et près des côtes, et de 6/10°C ailleurs.

- Température en légère hausse sur l’Atlas, le Sud-Est, le Sud et l’Oriental.

- Mer agitée à forte en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte au nord de Larache, forte à très forte entre Larache et Tarfaya et agitée à agitée ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 23 décembre 2025:

– Oujda min 3 max 10

– Bouarfa min -1 max 9

– Al Hoceima min 9 max 12

– Tétouan min 8 max 12

– Sebta min 11 max 13

– Melilia min 11 max 14

– Tanger min 9 max 14

– Kénitra min 11 max 16

– Rabat min 11 max 15

– Casablanca min 8 max 17

– El Jadida min 6 max 17

– Settat min 5 max 15

– Safi min 7 max 18

– Khouribga min 3 max 12

– Béni Mellal min 4 max 13

– Marrakech min 4 max 17

– Meknès min 7 max 12

– Fès min 8 max 13

– Ifrane min –1 max 2

– Taounate min 6 max 11

– Errachidia min 2 max 13

– Ouarzazate min 1 max 16

– Agadir min 8 max 18

– Essaouira min 8 max 18

– Laâyoune min 10 max 22

– Es-Semara min 8 max 22

– Dakhla min 12 max 23

– Aousserd min 14 max 20

– Lagouira min 15 max 23

– Midelt min 1 max 7