Météo. Pluies sur de nombreuses régions ce mercredi 24 décembre, avec des chutes de neige sur les reliefs

- Pluies ou averses orageuses sur les plaines atlantiques nord et centres, l’Atlas, le Rif, l’Oriental, le Souss, les plateaux de Phosphates et d’Oulmes et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.
- Chutes de neige sur les Haut et Moyen Atlas et sur le Rif.
- Rafales de vent assez fortes sur les Moyen et Haut Atlas et localement sur l’Oriental.
- Température minimale de l’ordre de -6/-1°C sur l’Atlas, de 00/04°C sur le Rif, le Sud-Est et les Hauts plateaux orientaux, de 12/16°C près des côtes, et de 7/12°C ailleurs.
- Température maximale en légère hausse sur l’Oriental, le Sud-Est et le Rif, en baisse sur les côtes centres, le Souss, l’Anti-Atlas et le Nord-Est des provinces sud, et peu variable ailleurs.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Larache et Tarfaya et peu agitée à agitée ailleurs.
Lire aussi : Alerte météo. Chutes de neige, fortes pluies et rafales de vent, de dimanche à mercredi, dans plusieurs provinces
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 24 décembre 2025:
– Oujda min 7 max 11
– Bouarfa min 1 max 10
– Al Hoceima min 7 max 14
– Tétouan min 8 max 13
– Sebta min 12 max 15
– Melilia min 11 max 15
– Tanger min 8 max 14
– Kénitra min 9 max 16
– Rabat min 8 max 17
– Casablanca min 10 max 16
– El Jadida min 12 max 17
– Settat min 10 max 15
– Safi min 10 max 16
– Khouribga min 7 max 11
– Béni Mellal min 8 max 12
– Marrakech min 8 max 13
– Meknès min 8 max 12
– Fès min 8 max 14
– Ifrane min 1 max 4
– Taounate min 7 max 12
– Errachidia min 1 max 13
– Ouarzazate min 2 max 16
– Agadir min 11 max 15
– Essaouira min 12 max 17
– Laâyoune min 10 max 21
– Es-Semara min 8 max 22
– Dakhla min 12 max 18
– Aousserd min 9 max 23
– Lagouira min 13 max 23
– Midelt min 2 max 9