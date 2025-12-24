Météo. Pluies sur de nombreuses régions ce mercredi 24 décembre, avec des chutes de neige sur les reliefs

- Pluies ou averses orageuses sur les plaines atlantiques nord et centres, l’Atlas, le Rif, l’Oriental, le Souss, les plateaux de Phosphates et d’Oulmes et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

- Chutes de neige sur les Haut et Moyen Atlas et sur le Rif.

- Rafales de vent assez fortes sur les Moyen et Haut Atlas et localement sur l’Oriental.

- Température minimale de l’ordre de -6/-1°C sur l’Atlas, de 00/04°C sur le Rif, le Sud-Est et les Hauts plateaux orientaux, de 12/16°C près des côtes, et de 7/12°C ailleurs.

- Température maximale en légère hausse sur l’Oriental, le Sud-Est et le Rif, en baisse sur les côtes centres, le Souss, l’Anti-Atlas et le Nord-Est des provinces sud, et peu variable ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Larache et Tarfaya et peu agitée à agitée ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 24 décembre 2025:

– Oujda min 7 max 11

– Bouarfa min 1 max 10

– Al Hoceima min 7 max 14

– Tétouan min 8 max 13

– Sebta min 12 max 15

– Melilia min 11 max 15

– Tanger min 8 max 14

– Kénitra min 9 max 16

– Rabat min 8 max 17

– Casablanca min 10 max 16

– El Jadida min 12 max 17

– Settat min 10 max 15

– Safi min 10 max 16

– Khouribga min 7 max 11

– Béni Mellal min 8 max 12

– Marrakech min 8 max 13

– Meknès min 8 max 12

– Fès min 8 max 14

– Ifrane min 1 max 4

– Taounate min 7 max 12

– Errachidia min 1 max 13

– Ouarzazate min 2 max 16

– Agadir min 11 max 15

– Essaouira min 12 max 17

– Laâyoune min 10 max 21

– Es-Semara min 8 max 22

– Dakhla min 12 max 18

– Aousserd min 9 max 23

– Lagouira min 13 max 23

– Midelt min 2 max 9