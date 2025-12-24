Société

Météo. Pluies sur de nombreuses régions ce mercredi 24 décembre, avec des chutes de neige sur les reliefs

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 24 décembre 2025:

- Pluies ou averses orageuses sur les plaines atlantiques nord et centres, l’Atlas, le Rif, l’Oriental, le Souss, les plateaux de Phosphates et d’Oulmes et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

- Chutes de neige sur les Haut et Moyen Atlas et sur le Rif.

- Rafales de vent assez fortes sur les Moyen et Haut Atlas et localement sur l’Oriental.

- Température minimale de l’ordre de -6/-1°C sur l’Atlas, de 00/04°C sur le Rif, le Sud-Est et les Hauts plateaux orientaux, de 12/16°C près des côtes, et de 7/12°C ailleurs.

- Température maximale en légère hausse sur l’Oriental, le Sud-Est et le Rif, en baisse sur les côtes centres, le Souss, l’Anti-Atlas et le Nord-Est des provinces sud, et peu variable ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Larache et Tarfaya et peu agitée à agitée ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 24 décembre 2025:

Oujda min 7 max 11

Bouarfa min 1 max 10

Al Hoceima min 7 max 14

Tétouan min 8 max 13

Sebta min 12 max 15

Melilia min 11 max 15

Tanger min 8 max 14

Kénitra min 9 max 16

Rabat min 8 max 17

Casablanca min 10 max 16

El Jadida min 12 max 17

Settat min 10 max 15

Safi min 10 max 16

Khouribga min 7 max 11

Béni Mellal min 8 max 12

Marrakech min 8 max 13

Meknès min 8 max 12

Fès min 8 max 14

Ifrane min 1 max 4

Taounate min 7 max 12

Errachidia min 1 max 13

Ouarzazate min 2 max 16

Agadir min 11 max 15

Essaouira min 12 max 17

Laâyoune min 10 max 21

Es-Semara min 8 max 22

Dakhla min 12 max 18

Aousserd min 9 max 23

Lagouira min 13 max 23

Midelt min 2 max 9

Fortes chutes de neige sur les montagnes de l'Atlas: les explications de la Direction générale de la météorologie

Chefchaouen: les chasse-neige mobilisés toute la nuit pour libérer les routes

Paléoécologie. À Casablanca, un singe fossile vieux de 2,5 millions d'années déjouait déjà les caprices du climat

Climat: l'Union européenne face au dilemme entre ambitions vertes et protection industrielle

Planète: plus dangereux et fréquents, les événements climatiques extrêmes défient le Brésil

Planète: les inondations dévastatrices illustrent un autre effet du réchauffement climatique

Des milliers de milliards de dollars évaporés: ce que coûte le changement climatique à la planète

Alerte météo. Chutes de neige, fortes pluies et temps froid, de samedi à lundi, dans plusieurs provinces

