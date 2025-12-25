Société

Météo. Pluies attendues sur le Royaume ce jeudi 25 décembre, avec des chutes de neige sur les montagnes de l’Atlas et du Rif

Chefchaouen, dans le nord du Royaume, connue comme la «perle bleue» du Maroc, en raison de ses fantastiques maisons et rues bleues.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 25 décembre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 25/12/2025 à 06h00

Temps assez froid à froid sur les reliefs rifains et de l’Atlas, le Sud-Est et les Hauts Plateaux.

– Pluies ou averses sur l’Atlas et ses régions Ouest, le Rif, le Saïss, le Souss et les plaines atlantiques nord et du centre.

– Pluies éparses sur l’Oriental, la région de Tanger, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, l’Est de la Méditerranée et le nord des provinces sahariennes.

– Chutes de neige sur les reliefs du Haut et du Moyen Atlas, et localement sur le Rif et l’Oriental.

– Rafales de vent localement assez fortes sur le centre du pays et le nord des provinces du Sud.

– Température minimale de l’ordre de –05/01°C sur l’Atlas et le Rif, de 01/06°C sur le Sud-Est et les Hauts Plateaux, de 12/17°C près des côtes centres et sur le nord des provinces du Sud, et de 07/12°C ailleurs.

– Température maximale en hausse sur le Souss et en baisse ou peu changeante ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée entre Mehdia et Tarfaya et peu agitée à agitée sur le reste du littoral.

Lire aussi : Alerte météo: fortes pluies, chutes de neige et temps froid, de mercredi à samedi

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 25 décembre 2025:

Oujda min 04 max 12

Bouarfa min 02 max 08

Al Hoceima min 04 max 14

Tétouan min 04 max 13

Sebta min 10 max 13

Mellilia min 11 max 14

Tanger min 07 max 13

Kénitra min 07 max 15

Rabat min 09 max 15

Casablanca min 08 max 15

El Jadida min 07 max 16

Settat min 06 max 13

Safi min 08 max 17

Khouribga min 04 max 10

Béni Mellal min 06 max 10

Marrakech min 07 max 13

Meknès min 06 max 11

Fès min 06 max 12

Ifrane min –01 max 03

Taounate min 04 max 12

Errachidia min 03 max 13

Ouarzazate min 04 max 13

Agadir min 10 max 18

Essaouira min 09 max 17

Laâyoune min 11 max 21

Es-Semara min 13 max 20

Dakhla min 08 max 22

Aousserd min 10 max 23

Lagouira min 12 max 22

Midelt min 02 max 06.

Par Le360 (avec MAP)
Le 25/12/2025 à 06h00
#DGM#neige#températures#Vague de froid#Climat

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Alerte météo: fortes pluies, chutes de neige et temps froid, de mercredi à samedi

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Vague de froid: l’exécutif prépare une loi pour encadrer l’économie solidaire

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Vague de froid et taxis numériques: Abdelouafi Leftit revendique une action de l’État «au service des citoyens»

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Vague de froid: la campagne « Riaya » au cœur des villages de l’Oriental

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Vague de froid: les détails d’un dispositif inédit

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

La SRM de Casablanca-Settat et Mohammedia déploie un dispositif spécial pour faire face aux intempéries

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Intempéries à Ouarzazate: une prise en charge optimale au profit des femmes enceintes

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Intempéries: le ministère de l’Équipement recommande de limiter les déplacements dans plusieurs provinces

Articles les plus lus

1
Comment (et pourquoi) les dernières pluies changent la donne pour les agriculteurs
2
Tourisme, oui: folklorisation, non
3
CAN 2025 sous haute sécurité: les coulisses d’une organisation millimétrée
4
Défense. L’Indien Tata Advanced Systems livre le premier lot de blindés WhAP 8x8 aux FAR
5
5G au Maroc: ce qui change vraiment pour les consommateurs et les entreprises
6
2025, l’annus horribilis pour l’Algérie
7
Barrages: un gain de 237 millions de m³ en cinq jours, le taux de remplissage passe à 33,6%
8
Le temps des médiations entre Alger et Rabat?
Revues de presse

Voir plus