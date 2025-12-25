Météo. Pluies attendues sur le Royaume ce jeudi 25 décembre, avec des chutes de neige sur les montagnes de l’Atlas et du Rif

Temps assez froid à froid sur les reliefs rifains et de l’Atlas, le Sud-Est et les Hauts Plateaux.
– Pluies ou averses sur l’Atlas et ses régions Ouest, le Rif, le Saïss, le Souss et les plaines atlantiques nord et du centre.
– Pluies éparses sur l’Oriental, la région de Tanger, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, l’Est de la Méditerranée et le nord des provinces sahariennes.
– Chutes de neige sur les reliefs du Haut et du Moyen Atlas, et localement sur le Rif et l’Oriental.
– Rafales de vent localement assez fortes sur le centre du pays et le nord des provinces du Sud.
– Température minimale de l’ordre de –05/01°C sur l’Atlas et le Rif, de 01/06°C sur le Sud-Est et les Hauts Plateaux, de 12/17°C près des côtes centres et sur le nord des provinces du Sud, et de 07/12°C ailleurs.
– Température maximale en hausse sur le Souss et en baisse ou peu changeante ailleurs.
– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée entre Mehdia et Tarfaya et peu agitée à agitée sur le reste du littoral.
Lire aussi : Alerte météo: fortes pluies, chutes de neige et temps froid, de mercredi à samedi
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 25 décembre 2025:
– Oujda min 04 max 12
– Bouarfa min 02 max 08
– Al Hoceima min 04 max 14
– Tétouan min 04 max 13
– Sebta min 10 max 13
– Mellilia min 11 max 14
– Tanger min 07 max 13
– Kénitra min 07 max 15
– Rabat min 09 max 15
– Casablanca min 08 max 15
– El Jadida min 07 max 16
– Settat min 06 max 13
– Safi min 08 max 17
– Khouribga min 04 max 10
– Béni Mellal min 06 max 10
– Marrakech min 07 max 13
– Meknès min 06 max 11
– Fès min 06 max 12
– Ifrane min –01 max 03
– Taounate min 04 max 12
– Errachidia min 03 max 13
– Ouarzazate min 04 max 13
– Agadir min 10 max 18
– Essaouira min 09 max 17
– Laâyoune min 11 max 21
– Es-Semara min 13 max 20
– Dakhla min 08 max 22
– Aousserd min 10 max 23
– Lagouira min 12 max 22
– Midelt min 02 max 06.