Météo. Pluies attendues sur le Royaume ce jeudi 25 décembre, avec des chutes de neige sur les montagnes de l’Atlas et du Rif

Temps assez froid à froid sur les reliefs rifains et de l’Atlas, le Sud-Est et les Hauts Plateaux.

– Pluies ou averses sur l’Atlas et ses régions Ouest, le Rif, le Saïss, le Souss et les plaines atlantiques nord et du centre.

– Pluies éparses sur l’Oriental, la région de Tanger, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, l’Est de la Méditerranée et le nord des provinces sahariennes.

– Chutes de neige sur les reliefs du Haut et du Moyen Atlas, et localement sur le Rif et l’Oriental.

– Rafales de vent localement assez fortes sur le centre du pays et le nord des provinces du Sud.

– Température minimale de l’ordre de –05/01°C sur l’Atlas et le Rif, de 01/06°C sur le Sud-Est et les Hauts Plateaux, de 12/17°C près des côtes centres et sur le nord des provinces du Sud, et de 07/12°C ailleurs.

– Température maximale en hausse sur le Souss et en baisse ou peu changeante ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée entre Mehdia et Tarfaya et peu agitée à agitée sur le reste du littoral.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 25 décembre 2025:

– Oujda min 04 max 12

– Bouarfa min 02 max 08

– Al Hoceima min 04 max 14

– Tétouan min 04 max 13

– Sebta min 10 max 13

– Mellilia min 11 max 14

– Tanger min 07 max 13

– Kénitra min 07 max 15

– Rabat min 09 max 15

– Casablanca min 08 max 15

– El Jadida min 07 max 16

– Settat min 06 max 13

– Safi min 08 max 17

– Khouribga min 04 max 10

– Béni Mellal min 06 max 10

– Marrakech min 07 max 13

– Meknès min 06 max 11

– Fès min 06 max 12

– Ifrane min –01 max 03

– Taounate min 04 max 12

– Errachidia min 03 max 13

– Ouarzazate min 04 max 13

– Agadir min 10 max 18

– Essaouira min 09 max 17

– Laâyoune min 11 max 21

– Es-Semara min 13 max 20

– Dakhla min 08 max 22

– Aousserd min 10 max 23

– Lagouira min 12 max 22

– Midelt min 02 max 06.