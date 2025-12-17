La SRM de Casablanca-Settat et Mohammedia déploie un dispositif spécial pour faire face aux intempéries

Dès l’annonce de l’alerte météorologique, qui prévoit des précipitations pouvant atteindre jusqu’à 40 mm selon les secteurs de la région Casablanca-Settat et du côté de Mohammedia, la SRM a placé l’ensemble de ses équipes en état de vigilance maximale. Un plan d’intervention renforcé a été immédiatement déployé sur tout le territoire régional afin d’anticiper les risques liés aux fortes pluies.

Sur le terrain, plus de 780 agents spécialisés en assainissement liquide ont été mobilisés, notamment dans le Grand Casablanca. À ces ressources humaines s’ajoute un important dispositif matériel composé de plus de 100 équipements d’intervention, incluant 53 hydrocureuses combinées ainsi que 66 pompes et motopompes, destinées au pompage rapide des eaux stagnantes.

«Nous avons mobilisé l’ensemble de nos moyens humains et techniques afin d’intervenir efficacement dès les premières précipitations», explique Kamal Gragaï, directeur Exploitation Assainissement liquide à la SRM Casablanca-Settat. «La priorité est donnée aux zones critiques, aux points bas et aux secteurs historiquement exposés aux risques d’inondation», ajoute-t-il.

Les interventions menées par les équipes techniques concernent principalement le curage manuel et l’hydrocurage des réseaux d’assainissement, la surveillance continue des ouvrages (avaloirs, grilles, bassins, déversoirs et stations), ainsi que le pompage des eaux pluviales accumulées dans certains points sensibles.

Parallèlement, la SRM a renforcé la capacité de son Centre de Relation Clientèle, joignable au 05.22.31.20.20, afin de faire face à un afflux d’appels supérieur à la normale. «Certaines demandes concernaient notamment le pompage des eaux stagnantes dans des zones localisées», précise-t-on.

Cette mobilisation s’inscrit dans une coordination étroite avec les autorités locales, appuyée par l’engagement des équipes des 12 directions provinciales et préfectorales de la SRM Casablanca-Settat. Une organisation destinée à garantir des interventions rapides et efficaces tout au long de cet épisode pluvieux.

«Toutes nos équipes sont restées mobilisées jour et nuit, avec un suivi permanent de la situation sur le terrain», indique Youssef Tazi, directeur général de la SRM Casablanca-Settat. «Une cellule de crise a été mise en place dès le début de cet épisode exceptionnel afin d’assurer une coordination continue avec l’ensemble des intervenants», confirme-t-il.

À Mohammedia, les effets de ce dispositif se sont fait particulièrement ressentir au niveau de certains points historiquement vulnérables. «La trémie de Nassim, connue pour se bloquer lors de fortes pluies, n’a enregistré aucun incident cette fois-ci», souligne Mohamed Malouli, directeur préfectoral de Mohammedia à la SRM Casablanca-Settat. «Cela s’explique par la mise en service récente d’un important projet d’assainissement, d’un coût de 200 millions de dirhams, qui a considérablement réduit les risques d’inondation dans plusieurs quartiers», ajoute-t-il.

Selon lui, ce projet structurant a permis de réduire significativement les points noirs et de protéger des zones auparavant exposées à des montées des eaux pouvant atteindre jusqu’à trois mètres, perturbant fortement la circulation. «Aujourd’hui, les impacts ont été largement maîtrisés», se félicite-t-il.

Enfin, la SRM rappelle que cette réactivité s’appuie sur un travail préventif mené tout au long de l’année, à travers un programme annuel d’entretien des ouvrages et de renforcement de la capacité de transfert des réseaux d’eaux usées et pluviales. Un investissement de fond qui vise à améliorer durablement la résilience du territoire face aux aléas climatiques.