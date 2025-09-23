La SRM Casablanca-Settat inaugure sa première agence de clientèle de proximité à Sidi Bennour

Inauguration vendredi 19 septembre de la première agence clientèle de proximité SRM, dans la commune rurale d’Arbaâ El Aounat dans la province de Sidi Bennour. (S.Bouchrit/Le360)

Pour tenir compte des spécificités et des contrastes de son territoire, qui dessert plus de 7 millions d’habitants, la SRM Casablanca-Settat a placé l’inclusion et l’équité territoriale au cœur de son modèle. La société s’est engagée dans une transformation soutenue visant à moderniser les infrastructures, optimiser la qualité de service et assurer une gestion durable des ressources. Pour traduire cette ambition en actions tangibles, la SRM Casablanca-Settat a déployé un programme structurant de maillage territorial articulé autour de deux leviers complémentaires: l’ouverture de nouvelles agences fixes et le déploiement d’agences mobiles.

Vendredi 19 septembre 2025, la SRM Casablanca–Settat a procédé à l’inauguration officielle de sa première agence clientèle de proximité dans la commune rurale d’Arbaâ El Aounat dans la province de Sidi Bennour. Cette agence marque le lancement d’un programme plus large qui prévoit l’ouverture de six agences fixes dans des communes rurales: deux à Sidi Bennour et quatre autres à El Jadida, Settat, Berrechid et Benslimane.

Dans la province de Sidi Bennour, une deuxième agence fixe sera également mise en service prochainement dans la commune rurale d’Oulad Amrane, renforçant ainsi les points de contact de la société dans le milieu rural. Conçues comme des relais de proximité permanents, elles rapprocheront le service public des populations historiquement éloignées des centres urbains.

En complément des espaces fixes, la SRM Casablanca-Settat a lancé, dès fin août 2025, un réseau de 10 agences mobiles entièrement équipées, qui sillonnent les zones rurales selon un circuit hebdomadaire de près de 60 stations. Deux agences mobiles ont également été mises en service dans les communes rurales de Beni Hilal et Zemamra relevant de la même province.

Véritables agences itinérantes, ces unités mobiles offrent une gamme complète de services à l’instar d’une agence clientèle classique (paiement des factures d’eau et d’électricité, recharge, demandes d’abonnement ou de branchement), épargnant aux habitants de longs déplacements pour accéder à des services de base.

«Le déploiement de ces nouvelles agences de proximité (fixes et mobiles) portera le nombre de points de contact de la SRM Casablanca-Settat en 2025 à 130, dont plus de 100 dans les zones rurales, affirmant sa volonté de bâtir une relation de confiance durable avec les usagers, et ce, sur l’ensemble du périmètre de la région», a affirmé à cette occasion Rachid El Hajibi, directeur clientèle de la SRM Casablanca-Settat.

La dynamique se poursuivra en 2026 avec un nouveau programme comprenant l’ouverture de 10 agences fixes supplémentaires et le déploiement de 10 nouvelles agences mobiles. À cet horizon, la SRM Casablanca-Settat disposera d’un réseau d’environ 200 points de contact sur l’ensemble de la région, consolidant ainsi son engagement en faveur d’un service public véritablement inclusif.

Parallèlement, la SRM Casablanca-Settat mène un chantier structurant d’harmonisation de l’offre de services. Historiquement, certaines zones dépendaient de deux opérateurs distincts pour l’eau et l’électricité. La SRM Casablanca-Settat unifie progressivement ces services au sein d’un guichet unique dans ses agences.

Après une phase pilote réussie à Médiouna, Tit Mellil et Sidi Hajjaj dès août 2025, l’initiative s’étend en septembre à 10 agences supplémentaires à Casablanca (Hay Hassani, Sidi Moumen), Mohammedia (Echellalate, Sidi Moussa El Majdoub, Mohammedia) et Nouaceur (Errahma, Nouaceur, Dar Bouazza, Bouskoura).

Cette évolution majeure, qui bénéficiera à plus de 700.000 clients, s’appuie sur l’unification des réseaux informatiques pour une continuité de service irréprochable, le déploiement d’un système applicatif intégré pour un traitement centralisé et efficace des demandes et enfin la standardisation des procédures pour une expérience client homogène et transparente.

En s’appuyant sur une organisation territoriale agile, des canaux de contact performants et une logique constante d’amélioration continue, la SRM Casablanca-Settat s’engage à développer une relation client de proximité fondée sur l’écoute, la réactivité et la confiance.

Des canaux de contact et des services digitaux diversifiés

Pour offrir à chaque client une expérience fluide, multicanale et digitale, tout en renforçant la proximité humaine, la SRM Casablanca-Settat met à la disposition de ses clients plusieurs canaux:

-Des moyens de contact variés: pour leurs différentes demandes, à savoir les agences clientèle sur l’ensemble du périmètre de la région et un centre de relation clientèle unique disponible 24h/24 et 7j/7 (accessible par tous les canaux: téléphone, mail, réseaux sociaux, applications).

-Des moyens de paiement diversifiés composés de l’ensemble des agences clientèle, du réseau des espaces services des partenaires externes (plus de 5.000) répartis sur tout le périmètre de la région, des applications bancaires et de la plateforme «Fatourati».