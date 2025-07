SRM Casablanca-Settat: 5 milliards de dirhams d’investissements en 2025

Avec une enveloppe de plus de 5 milliards de dirhams prévue pour 2025, la Société Régionale Multiservices (SRM) Casablanca-Settat franchit un nouveau cap dans sa mission de modernisation des infrastructures de base. C’est ce qu’indique le magazine Finances News Hebdo en rappelant que, depuis son lancement le 1er octobre 2024, la SRM multiplie les chantiers pour améliorer l’accès à l’eau potable, renforcer l’assainissement, sécuriser l’alimentation électrique et accompagner la dynamique urbaine et territoriale de la région.

Le but, désormais, est de répondre aux besoins de plus de 7 millions d’habitants, tout en préparant les grands événements sportifs à venir, notamment la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2030.

Parmi les projets phares, la sécurisation de l’alimentation en eau potable figure en tête de liste. La société prévoit de construire 12 nouveaux réservoirs, augmentant de 22% la capacité de stockage, et de mettre en place un réseau de plus de 100 km pour transférer l’eau dessalée produite par la future station de dessalement de Casablanca.

Un investissement de 2,4 milliards de dirhams est mobilisé pour ce chantier structurant, dont les travaux, lancés récemment, devraient durer 15 mois.

La SRM mise également sur le traitement et la réutilisation des eaux usées. Treize nouvelles stations d’épuration verront le jour pour traiter jusqu’à 26 millions de mètres cubes par an, avec une valorisation prévue pour l’arrosage et d’autres usages non domestiques, à l’image de la STEP de Médiouna, déjà opérationnelle, écrit-on.

En parallèle, la lutte contre les inondations mobilise d’importants moyens: six galeries souterraines de grand diamètre seront construites sur 86 km pour améliorer l’évacuation des eaux pluviales, tandis qu’un projet spécifique de 140 millions de dirhams est en cours à Mohammedia pour protéger la ville grâce à une galerie souterraine de 3 km, réalisée en six mois seulement.

Le secteur de l’électricité bénéficie aussi d’investissements conséquents, avec la création et l’extension de cinq postes sources à très haute tension pour fiabiliser l’alimentation dans les zones urbaines et rurales, écrit Finances News Hebdo.

Par ailleurs, la SRM modernise ses moyens d’exploitation et ses agences clientèle pour rapprocher ses services des usagers et améliorer la qualité de la relation client. Une série d’appels d’offres a déjà été lancée pour concrétiser cette feuille de route.

Pour faire face au stress hydrique, un programme spécifique de réalisation de 28 stations monoblocs de dessalement et de déminéralisation est en cours. D’un coût global de 400 millions de dirhams, ce projet affiche déjà un taux d’avancement de plus de 60%.

Dix-sept stations sont opérationnelles dans plusieurs provinces de la région, assurant une production annuelle de 8 millions de mètres cubes, ajoute le magazine.