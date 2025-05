La SRM Casablanca-Settat décroche neuf certifications de son système de management

À l’issue d’une semaine d’audits externes rigoureux menés, en avril dernier, par l’organisme de certification IMANOR (Institut marocain de normalisation), la Société régionale multiservices (SRM) Casablanca-Settat a obtenu plusieurs certifications clés couvrant l’ensemble de ses métiers et systèmes, de la qualité des services à la sécurité sanitaire de l’eau, en passant par les performances environnementale et énergétique, la santé et la sécurité au travail, la sécurité de l’information, la formation de ses collaborateurs, la métrologie et la prévention de la corruption.

Il s’agit précisément des référentiels suivants:

- ISO 9001 pour le management de la qualité et la satisfaction des clients;

- ISO 45001 pour la santé et sécurité au travail;

- ISO 14001 pour l’environnement;

- ISO 27001 pour la sécurité de l’information;

- ISO 29993 pour la formation (Centre de formation de la SRM-CS);

- PGSSE – Plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau (NM 00.5.057);

- ISO 50001 pour la performance énergétique;

- ISO/IEC 17025 pour les laboratoires d’étalonnages et d’essais (Centre de métrologie et Laboratoire de contrôle de la qualité de l’eau potable de la SRM-CS);

- ISO 37001 pour la prévention de la corruption.

Lire aussi : La SRM Casablanca-Settat: un démarrage maîtrisé et un programme d’investissements ambitieux pour une gestion innovante au service des citoyens

«Je tiens à féliciter chaleureusement la SRM Casablanca-Settat pour l’obtention de ces certifications alignées sur les standards marocains et internationaux, qui consacrent son engagement en faveur de la qualité, de la santé et la sécurité au travail et du développement durable», a déclaré à cette occasion, Abderrahim Taibi, Directeur de l’IMANOR.

«Ce succès résulte de l’implication forte de la direction, d’un encadrement compétent, de la sensibilisation des équipes et de l’adhésion des parties prenantes. L’IMANOR est fier d’avoir accompagné la SRM Casablanca-Settat dans cette démarche exemplaire, en espérant qu’elle inspire l’ensemble des SRM du Royaume à suivre cette voie d’excellence», a-t-il ajouté.

De son côté, Youssef Ettazi, Directeur général de la SRM Casablanca-Settat, a indiqué que «ces résultats sont d’autant plus remarquables qu’ils ont été obtenus dans un contexte de transformation institutionnelle et organisationnelle profonde, marqué par l’intégration progressive de précédents opérateurs, ce qui confirme la solidité de notre démarche et la dynamique collective qui anime notre SRM depuis son démarrage en octobre 2024».

Lire aussi : La SRM Casablanca-Settat inaugure deux stations de traitement des eaux saumâtres à Settat

Et d’ajouter: «Ces certifications ne sont pas une fin en soi, mais un levier pour aller plus loin dans notre quête d’excellence. Elles nous engagent à poursuivre notre démarche, à renforcer davantage nos processus et à incarner au quotidien les principes de qualité, de sécurité, de performance, d’éthique et de développement durable, afin de bâtir avec toutes les parties prenantes une société solide et performante, au service de l’amélioration du cadre de vie des citoyens et du développement durable de notre région».

Une transition réussie pilotée au plus haut niveau

Les auditeurs ont relevé de nombreux points forts au sein de la SRM Casablanca-Settat, soulignant ainsi l’excellence et la qualité des services rendus, à savoir la distribution de l’eau potable et de l’électricité et la gestion de l’assainissement liquide sur l’ensemble du territoire de la Région de Casablanca-Settat, ainsi que l’éclairage public dans les communes où cette gestion lui a été confiée.

De plus, aucune non-conformité majeure ou mineure n’a été signalée, ce qui témoigne de la rigueur et de l’efficacité de la SRM Casablanca-Settat dans la gestion de ses processus ainsi que de la robustesse de ses systèmes de management. Par ailleurs, des pistes d’amélioration ont été identifiées, permettant de renforcer les performances globales et d’assurer une amélioration continue des services.

Une maîtrise technique et une mobilisation collective exemplaires

Sur le volet de la sécurité sanitaire de l’eau, l’audit du PGSSE (Plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau) a confirmé la maîtrise exemplaire de l’alimentation en eau potable à usage domestique, couvrant 16 réservoirs, 4 châteaux d’eau, 20 stations de pompage, 21 postes de chloration, 25 surpresseurs, 30 ouvrages de comptage, 408 km de réseau primaire, près de 6.800 km de réseau de desserte et plus de 253.000 points de livraison. Les auditeurs ont souligné l’adaptation rapide et sans perturbation de l’exploitation, la parfaite maîtrise du métier, l’accréditation du laboratoire d’analyse de l’eau garantissant la fiabilité des contrôles ainsi qu’une communication transparente avec les citoyens sur les résultats analytiques.

Lire aussi : Casablanca-Settat: tout sur la nouvelle société régionale multiservices

Sur le volet de la performance énergétique, l’audit mené selon le référentiel NM ISO 50001 a concerné les activités d’éclairage public dans les communes de Casablanca, Mohammedia et Aïn Harrouda. L’organisme certificateur a relevé plusieurs points forts dont l’engagement fort de la direction et des équipes, le Schéma directeur d’aménagement lumière (SDAL) orienté performance énergétique, la maîtrise technique des opérations, le développement des compétences en matière d’efficacité énergétique, l’utilisation de lampes rétrofit pour la maintenance, le processus de normalisation du matériel d’éclairage public ainsi que le projet pilote de télégestion du réseau.

Cette série de certifications, obtenues par la SRM Casablanca-Settat dans un contexte de changement structurel, illustre la solidité de l’organisation mise en place par la société régionale, la robustesse de ses processus et sa capacité à répondre à des standards exigeants. Elle confirme son positionnement comme un acteur incontournable de la gestion des services publics de proximité et témoigne de la mobilisation exemplaire de ses équipes autour des valeurs d’orientation client, d’intégrité, d’exemplarité, de professionnalisme et d’esprit d’équipe. Forte de cette dynamique, la SRM Casablanca-Settat ambitionne d’être un modèle d’excellence opérationnelle et un acteur clé dans la gestion durable des ressources.