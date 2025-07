Stress Hydrique: la SRM Casablanca-Settat accélère la réalisation des stations monoblocs

La SRM Casablanca-Settat réalise 28 stations monoblocs de dessalement de l’eau de mer et de déminéralisation des eaux saumâtres, avec une capacité de production totale atteignant 8 millions de m3 par an.

La période actuelle est fortement marquée par un stress hydrique significatif, exacerbé par les effets du changement climatique et la pression démographique. Durant la saison estivale, le besoin en eau potable augmente significativement, particulièrement dans la région de Casablanca-Settat. Ces défis exigent des solutions urgentes et innovantes pour sécuriser l’approvisionnement de la population en eau.

Conscient de la nature critique de ces défis, le ministère de l’Intérieur, à travers ses partenaires, et en premier lieu le Conseil de la Région de Casablanca-Settat, a décidé de lancer un programme urgent. Ce programme vise à répondre aux besoins immédiats tout en renforçant la résilience des territoires face à la pénurie d’eau.

Ce programme ambitieux comprend la réalisation de 28 stations monoblocs de dessalement de l’eau de mer et de déminéralisation des eaux saumâtres, avec une capacité de production totale atteignant 8 millions de m3 par an. Leur réalisation s’appuie sur la technologie de l’osmose inverse, qui permet d’obtenir une eau traitée de haute qualité, tout en étant une solution écologique.

Avancement du projet et investissement

Le budget alloué à ce projet s’élève à 400 millions de DH avec une contribution de 128 millions de DH de la Région Casablanca-Settat. Sa mise en œuvre est supervisée par la Société Régionale Multiservices (SRM) Casablanca-Settat.

Le taux d’achèvement des travaux atteint actuellement plus de 60%, avec 17 stations déjà mises en service: huit dans la province de Settat, cinq dans la province d’El Jadida, deux dans la province de Berrechid et deux dans la province de Sidi Bennour.

Pour Mouhcine Moursli, chef du service d’exploitation d’eau potable à la SRM Casablanca-Settat, «ce projet est la preuve de l’engagement de la SRM Casablanca-Settat à garantir l’approvisionnement en eau potable pour les habitants de la Région». Et d’ajouter: «Nous continuons à avancer sur ce projet avec détermination, et nous œuvrons pour achever la réalisation de l’ensemble des 28 stations au cours de cette année».

Les stations monoblocs présentent plusieurs atouts, à commencer par leur déploiement rapide, rendu possible grâce à une conception modulaire qui permet une installation bien plus rapide que celle des usines conventionnelles. Elles offrent ainsi une réponse efficace et immédiate aux situations d’urgence en matière d’approvisionnement en eau potable. Leur rentabilité constitue un autre avantage. En effet, leur architecture simplifiée et leur mode de fonctionnement permettent une utilisation optimisée des ressources, tant humaines que financières.