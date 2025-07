SRM Casablanca-Settat: plus de 400 nouveaux postes à pourvoir dans le cadre de sa deuxième vague de recrutement

Après le succès de sa première campagne de recrutement, qui a permis l’intégration de plus de 300 profils, la Société régionale multiservices (SRM) Casablanca-Settat poursuit sa dynamique de développement en lançant une deuxième vague de recrutement, visant cette fois plus de 400 postes à pourvoir à travers l’ensemble du territoire régional.

Cette opération s’inscrit dans le cadre d’un plan global de recrutement de plus de 600 collaborateurs prévu pour l’année 2025, avec pour ambition de doter la SRM de compétences techniques et humaines alignées avec ses valeurs, ses objectifs stratégiques et les enjeux de développement régional.

Parmi les profils recherchés figurent des ingénieurs, techniciens, opérateurs et gestionnaires, avec un focus particulier sur les métiers de l’eau potable, de l’électricité et de l’assainissement liquide. Ces recrutements visent à accompagner la transformation profonde que connaît la région Casablanca-Settat, en renforçant les équipes chargées de garantir la continuité, la qualité et la proximité des services publics essentiels.

Les postes sont répartis sur les neuf préfectures et provinces de la région: Casablanca, Mohammedia, El Jadida, Sidi Bennour, Settat, Berrechid, Benslimane, Nouaceur et Médiouna.

Les candidatures peuvent être déposées jusqu’au 31 juillet 2025 sur la plateforme officielle.

Rejoindre la SRM Casablanca-Settat, c’est intégrer un projet collectif innovant, au service d’un développement durable et inclusif, et contribuer activement à la modernisation des infrastructures, la gestion efficiente des ressources et l’amélioration continue de la qualité des services dans l’une des régions les plus dynamiques du Royaume.