SRM Casablanca-Settat: les syndicats de l’ONEE renoncent à leur mouvement de grève

Les syndicats CDT et UMT au sein de l'ONEE ont organisé une grève nationale du 17 au 19 avril dernier.

Il aura suffi de 24 heures pour que la crise soit désamorcée. La coordination de trois syndicats représentant les fonctionnaires de l’ONEE dans le secteur de l’eau potable vient d’annoncer la suspension de son mouvement de protestation, un jour après qu’une grève de 72 heures a été annoncée.

Les trois syndicats concernés sont la Fédération nationale de l’eau potable, le syndicat national des fonctionnaires de l’ONEE, secteur de l’eau potable et le Syndicat national de l’ONEE. Ils viennent d’annoncer la suspension de ce mouvement, en attendant la signature de la convention cadre actuellement en négociation avec la Société régionale multiservices de Casablanca-Settat.

C’est Al Akhbar qui rapporte l’information dans son édition du vendredi 11 octobre, expliquant que la coordination s’attend à ce que la convention cadre répondent aux engagements pris lors d’une précédente réunion datant du 12 septembre 2024, à l’exception de deux points, dont l’un relatif à la stabilité professionnelle en lien avec la nature des missions qui sont confiées à la SRM. C’est en tous les cas ce qui est mentionné dans un communiqué de ladite coordination, et dont se fait écho le quotidien.

La même source précise que le programme de protestation préalablement annoncé n’est qu’un moyen pour parvenir à préserver les droits des employés et que la convention cadre attendue devrait y répondre en leur accordant des avantages et en préservant leurs droits. Elle ajoute qu’un entretien téléphonique avec des responsables de la SRM a confirmé l’engagement de la direction générale à poursuivre le travail en cours afin de conclure rapidement la convention.

En attendant de voir si ces promesses se concrétisent, Al Akhbar rappelle que les syndicats du secteur de l’eau potable avaient promis plusieurs «jours de colère», en référence aux débrayages nationaux annoncés pour les 14, 15 et 31 octobre, ainsi que les 14 et 15 novembre. Des sit in étaient également programmés devant les directions régionales de l’ONEE dans plusieurs villes avec le port permanent de brassards.

Les motivations avancées pour justifier ces protestations concernaient flou entourant le sort de certaines catégories d’employés de l’ONEE. En parallèle, les syndicats dénonçaient le manque de volonté des parties concernées de répondre favorablement aux doléances syndicales formulées lors de la réunion du 12 septembre dernier.