Services publics: Exit Lydec, la SRM Casablanca-Settat démarre son activité ce mardi 1er octobre

La création de la première Société régionale multiservices (SRM), qui s’inscrit dans le cadre de la réforme du secteur de la distribution ainsi que du processus de mise en œuvre de la régionalisation avancée, marque un tournant dans la gestion des services publics de la région Casablanca-Settat.

«Le modèle de gestion adopté se fonde sur une structure régionale financièrement viable, capable de financer d’importants investissements pour répondre aux besoins croissants de la région. L’objectif est aussi d’améliorer la qualité de service et les performances techniques et d’atteindre l’efficience économique des services publics», souligne la SRM Casablanca-Settat dans un communiqué.

Cette SRM est une société anonyme créée en vertu de la loi n°83-21 relative aux sociétés régionales multiservices (publiée au BO n° 7213 du 28 Hijja 1444 - 17 juillet 2023), dans le but de généraliser l’accès aux services essentiels et de garantir la continuité du service public dans la région.

Sa principale mission est de gérer la distribution d’eau potable et d’électricité et l’assainissement liquide sur le territoire de la région, tout en tenant compte des principes des services publics, que sont la continuité, l’adaptabilité et l’égalité entre les usagers. Cette mission lui a été confiée pour une durée de 30 ans, dans le cadre d’un contrat de gestion avec le groupement des collectivités territoriales Casablanca- Settat pour la distribution.

Le capital de la SRM Casablanca-Settat s’élève à 200 millions de dirhams, réparti entre l’État (25%), le groupement des collectivités territoriales Casablanca-Settat pour la distribution (40%), la région de Casablanca-Settat (10%) et l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (25%).

Répartition du capital de la SRM Casablanca-Settat. (Le360)

La SRM Casablanca-Settat opère sur les deux préfectures de Casablanca et de Mohammedia et les sept provinces de Nouaceur, Médiouna, El Jadida, Sidi Bennour, Settat, Berrechid et Benslimane pour plus de sept millions d’habitants.

«L’objectif principal de la SRM Casablanca-Settat est de mutualiser les moyens et les expertises des opérateurs précédents pour les mettre au service d’une région en pleine expansion, afin de garantir à chaque citoyen un service de qualité, tout en assurant une gestion optimale et durable des ressources», ajoute la même source.

La SRM Casablanca-Settat s’engage à mettre en œuvre un programme prévisionnel d’investissement ambitieux de plus de 60 milliards de dirhams sur la période 2024-2054. Ce programme vise, entre autres, à réhabiliter, renforcer et étendre les réseaux de distribution d’eau potable, d’électricité et d’assainissement liquide afin de répondre aux besoins croissants de la région, tout en veillant à la préservation des ressources.

Le lancement de cette société répond aux attentes des citoyens de la région. «Grâce à une gestion centralisée, harmonieuse et équitable, la nouvelle structure vise à supprimer les chevauchements d’interventions entre les anciens opérateurs, assurant alors une efficience et une optimisation des dépenses d’investissement et d’exploitation», précise la SRM dans son communiqué.

Ainsi, la nouvelle structure ambitionne de réduire les disparités territoriales, notamment entre les zones urbaines et rurales, à travers la généralisation de l’accès aux différents services, permettant une péréquation territoriale et multiservices.