Exit Lydec, place à la SRM Casablanca-Settat

Le long chapitre de Lydec se termine: place désormais à la Société régionale multiservices (SRM) Casablanca-Settat, qui débute ses activités officiellement ce mardi 1er octobre, annonce l’hebdomadaire Challenge.

Cette nouvelle entité, explique le magazine, sera désormais responsable de la gestion des services publics de distribution d’eau potable, d’électricité et d’assainissement liquide dans l’ensemble de la Région de Casablanca-Settat.

«Créée dans le cadre de la réforme du secteur de la distribution et de la régionalisation avancée, la SRM Casa-Settat se positionne comme un modèle innovant de gestion des services publics. Sa mission principale est d’assurer une prestation continue et équitable de services vitaux à plus de 7 millions d’habitants, répartis sur les préfectures de Casablanca et Mohammedia, ainsi que sur sept provinces environnantes», écrit le magazine.

Le capital de l’entreprise publique, de 200 millions de dirhams, se répartit entre l’État (à hauteur de 25% des actions), le Groupement des Collectivités Territoriales Casablanca-Settat pour la Distribution (40%), la Région Casablanca-Settat (10%), et l’Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable (25%).

La gestion des services publics, confiée à la SRM pour une durée de 30 ans, est encadrée par un contrat avec le Groupement des Collectivités Territoriales (GCT).

«La SRM Casa-Settat s’engage dans un programme d’investissements de plus de 60 milliards de dirhams sur la période 2024-2054. Ces fonds serviront à réhabiliter, renforcer et étendre les réseaux de distribution d’eau potable, d’électricité et d’assainissement liquide, afin de répondre aux besoins croissants de la région. Le programme vise également à garantir une gestion durable des ressources tout en réduisant les disparités entre zones urbaines et rurales», indique par ailleurs Challenge.

L’entreprise souhaite «améliorer la qualité des services, tout en optimisant les coûts d’investissement et d’exploitation, grâce à une gestion centralisée et harmonieuse», décrit le magazine, qui précise que cette «approche ambitionne de corriger les inégalités territoriales dans l’accès aux services publics essentiels».

Youssef Ettazi, directeur général de la SRM Casa-Settat, a indiqué que «la mise en place de cette nouvelle structure sera une avancée importante dans la gestion des services publics au Maroc».

«Notre mission est d’offrir à chaque citoyen un accès équitable à des services vitaux, tout en assurant une gestion durable des ressources. Les défis sont nombreux, mais nous sommes mobilisés pour bâtir une société solide et performante, au service du développement durable de la région», a-t-il expliqué.