Lydec et sa Fondation organisent la 12ème édition de l’opération «Ramadan Attadamoun»

En coordination avec les autorités locales et avec la participation de nombreuses associations, la Fondation Lydec et ses Directions Préfectorales, procèdent depuis le début du mois, à la distribution de plus de 3.800 paniers et bons d’achats de produits alimentaires de première nécessité au profit des familles démunies du Grand Casablanca.

Dans le détail, 2.850 paniers et 970 bons d’achats de produits alimentaires sont remis aux personnes en difficulté, grâce à la collaboration d’une dizaine d’associations dont la Banque alimentaire, l’association Espace Point de Départ (ESPOD), l’association El Baraka Angels, l’association Bab Rayan et l’Association Al Amal pour les enfants aux besoins spécifiques mentaux.

À cette occasion, Abdellah Talib, vice-président délégué de la Fondation Lydec et directeur du développement durable, de la communication et de l’innovation à Lydec a affirmé: «Aujourd’hui, nous menons la 12ème édition de l’opération Ramadan Attadamoun, pilotée par notre Fondation en étroite collaboration avec le tissu associatif local. Cette initiative reflète notre conviction envers les valeurs de solidarité et d’inclusion, qui sous-tendent notre engagement envers les enjeux sociaux de la RSE, en cohérence avec la feuille de route «Développement durable 2030» de l’entreprise, notamment son engagement n°3 à savoir, contribuer à un développement territorial inclusif et durable».

Lire aussi : Voici comment Lydec optimise la gestion de l’eau face à la baisse des réserves hydriques à Casablanca

À travers cette initiative, la Fondation Lydec réitère son engagement sociétal au profit des habitants du Grand Casablanca en situation précaire. Créée en 2015, la Fondation Lydec porte et structure l’engagement sociétal de l’entreprise dans le cadre de sa politique RSE.

Outre la solidarité de proximité, la Fondation intervient sur deux autres axes, à savoir, l’éducation et la sensibilisation à l’environnement et au développement durable ainsi que l’engagement sociétal des collaborateurs.