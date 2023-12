Sécurité sanitaire de l’eau: comment Lydec fait de la qualité une priorité

Lydec a organisé, le 1er décembre à Casablanca, un séminaire sur la sécurité sanitaire de l’eau, avec la participation de l’ensemble des parties prenantes du système d’approvisionnement en eau à usage alimentaire de la capitale économique. Il s’agit notamment de l’Institut marocain de normalisation (IMANOR), du ministère de la Santé et de la Protection sociale, de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) et de la Société des eaux de l’Oum Er Rbia (SEOER).

Lors de cette rencontre, Salma El Majaty, directrice du développement de la performance, de la sécurité et de la sûreté à Lydec, a relevé que le gestionnaire délégué a franchi «une étape cruciale dans l’établissement d’un processus intégré et global, à travers la mise en place du PGSSE, qui se caractérise par son approche novatrice. Cette dernière réside, en effet, dans le renforcement de la maîtrise de la qualité de l’eau en anticipant les défaillances, en priorisant les contrôles, en optimisant les investissements et en améliorant l’efficience opérationnelle».

Garantir la sécurité sanitaire de l’approvisionnement en eau est un impératif qui requiert une stratégie globale d’évaluation et de gestion des risques, couvrant chaque étape, du captage jusqu’au robinet du consommateur.

Cet objectif est au cœur des préoccupations de Lydec, qui a adopté une démarche proactive. En étroite collaboration avec les autorités, Lydec s’est engagée à soutenir les efforts du Maroc dès son adoption de la norme NM 00.5.057 qui préconise la mise en place d’un Plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau (PGSSE).

Avec plus de 164 millions de m³ d’eau distribués chaque année, Lydec œuvre activement pour assurer la sécurité sanitaire de l’eau au niveau du Grand Casablanca.