Assainissement liquide: comment Lydec s’active pour réduire le risque d’inondations à Sidi Bernoussi

Avec un investissement de plus de 277 millions de dirhams, le projet du système d’assainissement liquide P1 de la Lydec avance comme prévu. Ce chantier ambitieux vise à réduire les risques d’inondations lors des périodes de précipitations dans la province de Sidi Bernoussi.

En effet, le projet permettra de capter les excès des canaux unifiés existants à Sidi Bernoussi, qui sont responsables des forts écoulements d’eaux pluviales lors des périodes de fortes précipitations, notamment un canal collecteur de 1,80 mètre de largeur et 2,60 mètres de hauteur au niveau de la route nationale n°1, ainsi qu’un canal collecteur de 2.000 millimètres de diamètre dont le surplus sera capté à son entrée au niveau de la rue Mâaden, qui est un canal collecteur de 3 mètres de largeur et 3 mètres de hauteur.

Ce système permettra également de collecter une partie des eaux pluviales de la commune de Sidi Bernoussi pour les évacuer vers la mer via le système P1. De plus, les installations du projet fourniront l’assainissement liquide dans la nouvelle zone ouverte à l’urbanisation à l’ouest de Sidi Bernoussi grâce au projet P1.

Le projet d’assainissement liquide P1 à Sidi Bernoussi se compose de trois parties, comprenant la réalisation de renforcements de canaux, d’installations pour la régulation de la pression, la construction de tunnels souterrains, ainsi que la fourniture et l’installation de canaux dans les tranchées.

La deuxième partie comprend la réalisation du canal collecteur relié au canal P1, une section constituée d’un tunnel pour le canal collecteur P1, des installations pour la régulation de la pression et la construction de tunnels souterrains, ainsi que la fourniture et l’installation de canaux dans les tranchées. Quant à la troisième partie, elle comprend la réalisation d’un tunnel carré, une installation pour lutter contre la pollution et une installation pour le drainage vers la mer (3 mètres de largeur et 3 mètres de hauteur).

Ce projet vise la réduction de la pression sur le canal existant à Sidi Bernoussi, dont le diamètre est de 1800 millimètres, à travers un canal collecteur de 2,60 mètres de hauteur et 1,80 mètre de largeur. Il s’agit également de réduire la pression sur le canal existant à Sidi Bernoussi (rue Mâaden), dont le diamètre est de 2000 millimètres, à travers un canal collecteur de 3 mètres de hauteur et 3 mètres de largeur.

À noter que le coût total estimatif des grands projets de la Lydec à Casablanca pour l’année en cours 2023 s’élève à environ 4 milliards de dirhams, répartis entre de grands projets dans les domaines de l’eau potable, de l’assainissement liquide et de l’électricité.

Ainsi, l’année 2023 se caractérise par la réalisation de 21 projets structuraux dans le domaine de l’eau potable, avec un budget estimé d’environ 790 millions de dirhams. En outre, environ 3 milliards et 425,5 millions de dirhams ont été alloués à la réalisation de 39 projets structuraux dans le domaine de l’assainissement liquide. De plus, un investissement d’environ 159 millions de dirhams a été consacré à la réalisation de 13 projets dans le domaine de l’électricité.