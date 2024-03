Voici comment Lydec optimise la gestion de l’eau face à la baisse des réserves hydriques à Casablanca

En raison de la baisse des réserves hydriques due aux années successives de sécheresse, l’alimentation de la métropole à partir d’oued Oum Er-Rbia ne peut plus être assurée comme dans le passé. Avec le barrage Massira, principal fournisseur d’eau de Casablanca, affichant des niveaux inférieurs à 2% contre 30% il y a quelques années, les autorités et Lydec sont en état d’alerte.

Plusieurs chantiers pour sécuriser l’alimentation en eau potable

Afin de sécuriser l’alimentation en eau potable du Grand Casablanca, des chantiers sont en cours pour transférer les ressources disponibles au niveau du bassin de Bouregreg vers les zones alimentées par les adductions provenant d’oued Oum Er-Rbia, à savoir les zones Sud du Grand Casablanca. Pour assurer l’alimentation en eau potable de la zone Sud-Ouest du Grand Casablanca (plus précisément les zones d’Errahma, de Dar Bouazza et d’Ouled Azzouz), à partir du bassin de Bouregreg, Lydec a lancé un projet de réalisation de 17,5 km de réseau d’eau potable de différents diamètres (DN 1000 mm, DN 800 mm et DN 600 mm) pour un montant de 150 millions de dirhams.

Ce chantier vient en complément de celui finalisé et mis en service en 2022 et qui a consisté à réaliser 12 km de feeder (conduite de refoulement) de diamètre DN 1000 mm, entre le site «Médiouna 140» et «Merchich 240», ainsi qu’une station de pompage d’une capacité de 1.000 litres par seconde. Ces zones sont alimentées actuellement via les conduites de la SEOER/Daourate. Les travaux, qui sont aujourd’hui en cours, devraient être achevés en juin prochain.

Toujours dans le cadre de la sécurisation de l’alimentation de la métropole en eau potable, Lydec a lancé la réalisation de quatre réservoirs d’eau au niveau d’Al Majjatia Oulad Taleb d’une capacité de 35.000 m³, Dar Bouazza (25.000 m³), Ouled Azzouz (20.000 m³) et Hay Hassani (70.000 m³), pour un investissement total d’environ 250 millions de dirhams. D’importants investissements sont mobilisés par l’entreprise pour renforcer les infrastructures de l’eau potable et sécuriser l’alimentation de la métropole. De plus, cette année, Lydec a décidé d’augmenter de 50% le budget dédié au renouvellement du réseau d’alimentation en eau potable. La gestion déléguée a investi, de 1997 à 2023, un montant total de 7,4 milliards de dirhams dans des projets d’approvisionnement en eau potable.

Renforcement des actions visant à détecter et à réparer les fuites d’eau

L’entreprise poursuit ses actions en matière de détection et de réparation des fuites d’eau sur le réseau et les branchements, de lutte contre les fraudes et de modulation de la pression d’eau, en s’appuyant sur une panoplie de technologies innovantes, à savoir l’outil «Aquadvanced», la sectorisation, la technologie «Smart Ball», les détecteurs acoustiques avec la technologie Radio…

Dans ce contexte de crise hydrique, Lydec a renforcé ses équipes dédiées à la recherche des fuites d’eau et a augmenté, de plus de 50%, le parc des détecteurs acoustiques fixes des fuites pour atteindre 4.000 capteurs acoustiques. Axé sur l’amélioration de la performance du réseau d’eau potable, le plan d’actions mis en œuvre par l’entreprise a permis d’économiser plus de 10 millions de m³ d’eau en 2023. L’année dernière, 36 équipes ont opéré dans le processus de recherche des fuites permettant la recherche sur environ 20.000 km de réseau de desserte soit près de 3 fois le linéaire total de réseau existant. Lydec a «écouté» près de 17.000 km de réseaux en 2023.

Au total, 918 fuites sur conduites et 18.074 fuites sur branchements et postes de comptage ont été réparées l’année dernière. Aussi, 42 km de conduites de transport (feeder) ont été inspectés et 24 fuites ont été détectées, permettant ainsi une économie d’eau annuelle estimée à 0,5 million de m³. Grâce à toutes les actions menées et à une stratégie intégrée visant à réduire les pertes en eau, Lydec a pu économiser l’équivalent de 94 millions de m³ d’eau par rapport à 1997, année de démarrage de son activité.

Un plan d’actions anti-sécheresse et un suivi rigoureux en étroite coordination avec les autorités de la ville et les parties prenantes concernées

Depuis mars 2022, et pour mieux gérer la pénurie d’eau, Lydec a mis en place un Comité de veille et d’alerte sécheresse dédié au suivi de la situation de la sécurité d’alimentation en eau potable et à la coordination du plan d’actions lancé à cet effet, en étroite coordination avec les autorités de la ville et les parties prenantes concernées.

Ce comité a établi trois niveaux d’analyse et d’évolution de la situation, à savoir la vigilance, l’alerte et la crise. Il rend compte régulièrement aux autorités de la situation hydrique et des mesures d’adaptation proposées. Cette approche de gestion de crise a permis un suivi hebdomadaire de la situation, la mise en œuvre réussie du plan de continuité d’activité (impliquant des limitations et des restrictions d’eau) sur l’ensemble du réseau de distribution, la mise en place d’une stratégie d’approvisionnement alternatif, et a contribué à une économie d’environ 4,3% de la consommation d’eau de la ville de Casablanca.

Face à la crise hydrique actuelle, Lydec a décidé de prendre des mesures supplémentaires visant à économiser la ressource en eau. Il s’agit notamment de:

• Généraliser la réduction de la pression d’eau sur tout le réseau du Grand Casablanca;

• Poursuivre les actions de sensibilisation à la rationalisation de la consommation de l’eau, notamment vis-à-vis des grands consommateurs, dont les industriels et les administrations;

• Mettre à la disposition des autorités les 4.200 m³ d’eaux traitées chaque jour par la Station d’épuration de Médiouna pour un usage d’irrigation;

• Lancer deux nouvelles STEP au niveau de Médiouna et de Nouaceur;

• Lancer un module tertiaire au niveau de la STEP de Sapino à Nouaceur, afin de pouvoir réutiliser les eaux traitées par cet ouvrage.

Des dispositifs de sensibilisation ciblant toutes les parties prenantes

La gestion durable de la ressource en eau repose également sur la sensibilisation et la mobilisation des parties prenantes en faveur de la préservation de la ressource. C’est dans ce cadre que Lydec déploie depuis plus de 20 ans des dispositifs de communication sur l’économie de l’eau et apporte son soutien à des programmes éducatifs et à des initiatives de la société civile. Aujourd’hui, le délégataire casablancais poursuit son engagement et intensifie ses actions de communication visant à encourager des pratiques plus économes en eau et à sensibiliser la population de Casablanca aux défis et aux enjeux de la préservation de la ressource.

C’est ainsi que Lydec a lancé, le 7 mars dernier, la 2ème phase de sa campagne de sensibilisation à la rationalisation de l’utilisation de l’eau visant l’ensemble de ses parties prenantes, sous le thème: «Aujourd’hui, l’eau nous alerte. Réduisons notre consommation au quotidien».

Pour rappel, la première phase de cette campagne de sensibilisation a été lancée en mars 2022. Le nouveau dispositif de communication prévoit des publications sur les réseaux sociaux, un spot radio, un affichage urbain, un affichage dans les agences clientèle, un habillage des véhicules, un message dans les factures, des flyers sur les éco-gestes, des rencontres de sensibilisation et des visites de sites au profit des établissements scolaires et du tissu associatif, en coordination avec les autorités locales. Aussi, un programme de sensibilisation est prévu en partenariat avec l’Association des enseignants des sciences de la vie et de la terre (AESVT) et l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de Casablanca-Settat.

Il prévoit ainsi:

- Des ateliers de formation des formateurs à l’Académie Lydec au profit des enseignants, des universitaires et d’autres acteurs clés dans les domaines de l’administration, de l’agriculture, de l’industrie et du tourisme;

- Des ateliers de sensibilisation et de vulgarisation au profit des représentants des associations des syndics de quartiers;

- Des visites de découverte au niveau des stations d’épurations, des barrages et des zones humides;

- Des visites guidées d’expositions de sensibilisation au sein des deux Centres d’éducation à l’environnement de Casablanca et de Mohammedia de l’AESVT, dont la Fondation Lydec est partenaire;

- Des concours visant à récompenser les meilleures initiatives et pratiques des établissements scolaires, des universités, des administrations et des résidences ayant réussi à réduire leur consommation d’eau;

- Une caravane avec des éco-bus qui sillonneront les établissements scolaires, les maisons de jeunes et les quartiers relevant de la région Casablanca-Settat.