La SRM Casablanca-Settat en ordre de bataille pour la saison pluviale

Une opération de curage menée par les équipes de la SRM-Casa-Settat.

Depuis plusieurs semaines, les équipes techniques de la SRM Casablanca-Settat mènent une campagne d’entretien et de curage renforcés du réseau et des ouvrages d’assainissement liquide. Cette opération «coup de poing» s’inscrit dans le cadre du programme annuel de maintenance préventive, et mobilise d’importants moyens humains et matériels sur le terrain.

Un dispositif régional renforcé

Pour anticiper les fortes pluies et prévenir les risques de débordement, la SRM Casablanca-Settat déploie:

- Plus de 400 agents spécialisés dans l’assainissement liquide, mobilisés sur l’ensemble du territoire de la Région;

- Plus de 250 équipements d’intervention dont 30 hydrocureuses combinées;

- 4 mini-hydrocureuses;

- 6 aspiratrices;

- 52 mini-cureuses;

- et plus de 160 pompes et motopompes.

Ces opérations ciblent en priorité les zones critiques et les points bas au niveau des différentes préfectures et provinces de la Région, afin de renforcer la capacité du réseau d’évacuation des eaux pluviales.

Un patrimoine d’assainissement sous surveillance

La SRM Casablanca-Settat assure la gestion et l’entretien de plus de 11.000 km de réseaux d’assainissement, 242 stations de relevage, 278 bassins d’orage, 114 déversoirs d’orage et 27 stations d’épuration des eaux usées et 3 stations de prétraitement.

Lire aussi : SRM Casablanca-Settat: 5 milliards de dirhams d’investissements en 2025

D’ici fin 2025, la société régionale aura inspecté plus de 630 km de réseaux et curé environ 1.800 km (dont 1.600 km en préventif et près de 200 km en curatif), permettant l’extraction d’environ 18.700 tonnes de sédiments, soit l’équivalent de la charge de plus de 813 camions semi-remorques.

Un plan d’action territorial

En étroite coordination avec les autorités locales, la SRM Casablanca-Settat a établi un plan d’action territorial pour la gestion optimale de la saison pluviale. Ce dispositif comprend:

- des campagnes d’hydrocurage ciblées;

- l’inspection télévisée des collecteurs pour détecter d’éventuelles anomalies;

- et la vérification systématique des ouvrages de réception des eaux pluviales (grilles, avaloirs, bassins d’orage, déversoirs, etc.).

«Nos équipes sont pleinement mobilisées pour renforcer la performance du réseau d’assainissement et prévenir les débordements. Ces opérations préventives, menées en amont des épisodes pluvieux, traduisent notre engagement pour assurer une meilleure qualité de services aux citoyens», souligne Kamal Gragai, Directeur Exploitation Assainissement Liquide à la SRM Casablanca-Settat.

Par cette mobilisation, la SRM Casablanca-Settat réaffirme son rôle d’acteur régional engagé pour la qualité de vie, la sécurité des habitants et la préservation de l’environnement. Elle veille à garantir la continuité des services publics essentiels - eau potable, électricité, assainissement liquide et éclairage public - tout en plaçant l’excellence opérationnelle et la réactivité de terrain au cœur de son action.