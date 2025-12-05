La SRM Marrakech-Safi partage son expertise au 19e Congrès mondial de l’eau
VidéoLa Société Régionale Multiservices Marrakech-Safi a pris part au 19ème Congrès mondial de l’eau, qui s’est tenu du 1er au 5 décembre 2025 à Marrakech, afin de mettre en avant le rôle essentiel qu’elle joue dans la gestion de l’eau, particulièrement dans un contexte marqué par un stress hydrique aigu, notamment dans la région de Marrakech-Safi. La clé de ce dispositif réside dans une gestion intégrée et dans le recours à des sources alternatives, qu’il s’agisse de l’eau potable ou des eaux usées traitées destinées à l’irrigation des espaces verts.