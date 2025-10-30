Marrakech: la SRM-MS place l’eau au cœur de l’innovation citoyenne

L'une des activités de l’Ecovillage interactif prévoit huit espaces thématiques autour de l’eau, de l’énergie et du recyclage.

La Société Régionale Multiservices Marrakech-Safi (SRM-MS) organise, jusqu’au 31 octobre 2025, ses premières Journées Portes Ouvertes et inaugure la première édition de son Éco-Village au Musée Mohammed VI pour la Civilisation de l’Eau (Musée Aman).

Une initiative inédite visant à sensibiliser à la gestion durable de l’eau et à promouvoir l’éco-responsabilité citoyenne, dans un contexte marqué par un stress hydrique croissant.

Alignée sur la Vision Royale en matière de gouvernance de l’eau, la SRM-MS ambitionne de rapprocher les citoyens du service public et de valoriser les initiatives locales. «L’eau est une ressource commune; sa préservation doit être une responsabilité partagée», souligne la direction générale.

Un Éco-Village interactif et pédagogique

Véritable laboratoire d’expériences, l’Éco-Village réunit huit espaces thématiques autour de l’eau, de l’énergie et du recyclage. Ces espaces sont animés par des ateliers pédagogiques et des activités participatives destinées notamment aux jeunes, afin d’encourager les gestes écoresponsables et la prise de conscience environnementale.

Les 29 et 30 octobre, le Hackathon «Eau & Innovation» mettra à l’honneur la créativité des étudiants et des startups, invités à concevoir des solutions concrètes pour relever les défis environnementaux et hydriques actuels.

Un espace d’échanges et de réflexion

Des conférences, panels et projections viendront compléter le programme, réunissant experts, chercheurs, institutions et acteurs économiques.

Parmi les thématiques abordées figurent: la situation hydrique de la région Marrakech-Safi, les modèles de traitement et de réutilisation des eaux, la gouvernance des services publics entre modernisation administrative et régionalisation avancée.

Organisé en partenariat avec le Ministère des Habous, le Musée Mohammed VI pour la Civilisation de l’Eau et la Emerging Business Factory, cet événement constitue une étape majeure vers une culture régionale de la durabilité, faisant de Marrakech-Safi un territoire pilote de l’innovation hydrique.